  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sağlık Maymun çiçeği hastalığı Türkiye’de var mı? Türkiye’de kaç kişide maymun çiçeği görüldü?
Sağlık

Maymun çiçeği hastalığı Türkiye’de var mı? Türkiye’de kaç kişide maymun çiçeği görüldü?

Avrupa’nın pek çok ülkesinde görülmeye başlanan maymun çiçeği hastalığının ülkemize sıçrayıp sıçramadığı araştırılıyor. Peki, dünyada kaç maymun çiçeği hastası var? Türkiye’de maymun çiçeği virüsü görüydü mü?

Yeniakit Publisher
2022-06-01 21:02:00 -
Maymun çiçeği hastalığı Türkiye’de var mı? Türkiye’de kaç kişide maymun çiçeği görüldü?

Avrupa koronavirüs salgınının yaralarını sarmaya çalışırken şimdi de maymun çiçeği hastalığıyla mücadele ediyor. Pek çok ülkede maymun çiçeği hastalığı tespit edilirken Türkiye’de durumun ne olduğu araştırılıyor. Peki, Türkiye’de maymun çiçeği var mı?

Maymun çiçeği hastalığı Türkiye’de var mı? Türkiye’de kaç kişide maymun çiçeği görüldü?

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), son haftalarda Avrupa başta olmak üzere birçok ülkede yayılma gösteren maymun çiçeği virüsünün şimdiye kadar 30 ülkede 550 kişiye bulaştığını bildirdi.

Maymun çiçeği virüsüne ülkemizde rastlanmadı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, söz konusu hastalığın bir pandemiye dönüşmesinin güç olduğunu ifade etmiş ve ülkemizde bir vaka tespit edildiğinde gerekli bilgilendirmenin yapılacağını belirtmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay