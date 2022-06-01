Avrupa koronavirüs salgınının yaralarını sarmaya çalışırken şimdi de maymun çiçeği hastalığıyla mücadele ediyor. Pek çok ülkede maymun çiçeği hastalığı tespit edilirken Türkiye’de durumun ne olduğu araştırılıyor. Peki, Türkiye’de maymun çiçeği var mı?

Maymun çiçeği hastalığı Türkiye’de var mı? Türkiye’de kaç kişide maymun çiçeği görüldü?

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), son haftalarda Avrupa başta olmak üzere birçok ülkede yayılma gösteren maymun çiçeği virüsünün şimdiye kadar 30 ülkede 550 kişiye bulaştığını bildirdi.

Maymun çiçeği virüsüne ülkemizde rastlanmadı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, söz konusu hastalığın bir pandemiye dönüşmesinin güç olduğunu ifade etmiş ve ülkemizde bir vaka tespit edildiğinde gerekli bilgilendirmenin yapılacağını belirtmişti.