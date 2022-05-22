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Sağlık Maymun çiçeği hastalığı ölümcül mü tedavisi var mı?
Sağlık

Maymun çiçeği hastalığı ölümcül mü tedavisi var mı?

İngiltere başta olmak üzere pek çok ülkede görülen maymun çiçeği hastalığının ölümcül olup olmadığı merak ediliyor. Peki, maymun çiçeği hastalığı korona kadar ölümcül mü? Maymun çiçeği hastalığı aşısı var mı?

Yeniakit Publisher
2022-05-22 13:19:00 -
Maymun çiçeği hastalığı ölümcül mü tedavisi var mı?

Avrupa’da bir salgına yol açma korkusu yaşanan maymun çiçeği hastalığının ölümcül olup olmadığı, bu hastalığa karşı bir tedavinin bulunup bulunmadığı merak ediliyor. Maymun çiçeği virüsüne karşı aşı bulundu mu?

Maymun çiçeği hastalığı ölümcül mü tedavisi var mı?

Maymun çiçeği, genellikle 2-4 hafta içerisinde kendiliğinden iyileşiyor. Ancak bağışıklığı baskılanmış kişilerde ve küçük çocuklarda ağır hastalık görülebiliyor.

Genel olarak hastalananlardan, çoğunluğunu küçük yaştaki çocukların oluşturduğu yüzde 3-6'sı kaybediliyor. Hastalığın Orta Afrika alt tipinde öldürücülük yüzde 11'e kadar çıkabilirken güncel vakalara neden olduğu düşünülen Batı Afrika alt tipinin öldürücülüğü, yüzde 1 gibi daha düşük oranda kalıyor.

Maymun çiçeği hastalığı için yaygın kullanılan bir ilaç bulunmasa da vakalar şimdiye kadar sidofovir, brinsidofovir gibi etken maddeli ilaçlarla kontrol altına alındı.

Dünya Sağlık Örgütü, Afrika'daki tecrübelerden yola çıkarak çiçek aşısının maymun çiçeğinden yüzde 85'e kadar koruma sağlayacağını bildirdi. Fakat çiçek aşısı, hastalığın dünya genelinde sonlanması nedeniyle 1980'den beri uygulanmıyor. Dolayısıyla şu an çiçek aşısı yapılanlar 40-50 yaş üzeri kişilerden oluşuyor. Aradan uzun süre geçmesi ise koruyuculuğun düzeyine ilişkin endişelere sebep oluyor.

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