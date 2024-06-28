Mayısta İhracat Talep Endeksi 99.7 puan oldu

İhraç edilen ürünlere olan talep koşullarını ihracat yapılan pazarlar üzerinden, temel makroekonomik göstergeler ve öncü makroekonomik göstergeleri kullanarak takip eden İhracat Talep Endeksi, mayısta aylık bazda yüzde 0.1 artış ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0.7 azalış ile 99.7 oldu.