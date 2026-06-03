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Dünya Mayıs sıcağı canlar alıyor: İspanya’da ölüm rekoru
Dünya

Mayıs sıcağı canlar alıyor: İspanya’da ölüm rekoru

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Mayıs sıcağı canlar alıyor: İspanya’da ölüm rekoru

İspanya’da Mayıs ayında etkili olan aşırı sıcaklar nedeniyle 101 kişi yaşamını yitirdi. Böylece ülkede, Mayıs ayı için sıcaklığa bağlı can kayıplarında şimdiye kadarki en yüksek seviye kaydedildi.

İspanya’da mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle yaşanan can kayıplarında rekor seviyeye ulaşıldı. İspanya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, geçtiğimiz Mayıs ayında aşırı sıcaklar nedeniyle 101 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Bakanlık, söz konusu rakamın ülkede kayıtların tutulmaya başlandığı 2015 yılından bu yana Mayıs ayında kaydedilen en yüksek ölüm sayısı olduğunu açıkladı. Açıklamada, bu sayının son on yılda Mayıs ayında görülen ortalama can kaybının 3,6 kat üzerinde olduğuna dikkat çekilerek, Kuzey Yarımküre’de yaz mevsimi resmi olarak başlamadan önce etkili olan aşırı sıcakların insan sağlığı üzerindeki ciddi sonuçları vurgulandı.
İspanya Sağlık Bakanı Monica Garcia da sıcak hava dalgalarının sağlık üzerindeki etkilerine karşı hazırlanan 2026 Ulusal Önleyici Eylem Planı’nı tanıtırken, "Sorun artık yalnızca havanın daha sıcak olması değil, asıl sorun, sıcaklıkların her geçen yıl daha erken gelmesi ve vücutlarımızın henüz buna uyum sağlayamamış olması" ifadelerini kullandı.

İSPANYA’DA 2015-2025 ARASINDA SICAKTAN 27 BİN 564 KİŞİ ÖLDÜ

İspanya Günlük Ölümleri İzleme Sistemi (MoMo) verilerine göre, 2015-2025 yılları arasında ülkede yüksek hava sıcaklıklarına bağlı olarak yaklaşık 27 bin 564 kişi yaşamını yitirdi. Veriler, 4 bin 789 ölümle 2022 yılının en fazla can kaybının yaşandığı yıl olarak kayıtlara geçtiğini ortaya koyarken, 2025 yılında ise 3 bin 832 kişinin aşırı sıcaklar nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.
Uzmanlar, insan sağlığı açısından risk eşiğini aşan sıcaklıklarda her bir derecelik artışın ölüm riskini yüzde 9,1 ile yüzde 10,7 arasında yükselttiğine dikkat çekiyor.

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