  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam Mayıs ayında kar sürprizi! Sürücüler zor anlar yaşadı
Yaşam

Mayıs ayında kar sürprizi! Sürücüler zor anlar yaşadı

Yeniakit Publisher
2024-05-14 11:31:00 - 2024-05-14 11:35:36

Kastamonu'da mayıs ayında etkili olan kar yağışı sürücülerin zor anlar yaşamasına yol açtı.

Kastamonu’nun yüksek kesimlerinde dün gece saatlerinde etkili olan kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı.

Kastamonu’da dün gece etkili olan kar yağışı yüksek kesimleri beyaza bürüdü. Dün akşam saatlerinde başlayan mayıs karı sebebiyle Ilgaz Dağı, Küre Dağları geçişleri karla kaplandı. Kar yağışı sebebiyle beyaza bürünen Ilgaz Dağı’nda ve yüksek kesimlerdeki yollarda, hazırlıksız yakalanan sürücüler zor anlar yaşadı. Kışlık lastiği olmayan sürücüler karda ilerlemekte güçlük çekti.

Bu görüntü çok şaşırtacak! İşte insan beyninin en net haritası
Bu görüntü çok şaşırtacak! İşte insan beyninin en net haritası

Yaşam

Bu görüntü çok şaşırtacak! İşte insan beyninin en net haritası


ÖNE ÇIKAN VİDEO

O ilimizde bir kez daha afetle sarsıldı
O ilimizde bir kez daha afetle sarsıldı

Yaşam

O ilimizde bir kez daha afetle sarsıldı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23