Mayıs ayında kar sürprizi! Sürücüler zor anlar yaşadı
Kastamonu'da mayıs ayında etkili olan kar yağışı sürücülerin zor anlar yaşamasına yol açtı.
Kastamonu’nun yüksek kesimlerinde dün gece saatlerinde etkili olan kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı.
Kastamonu’da dün gece etkili olan kar yağışı yüksek kesimleri beyaza bürüdü. Dün akşam saatlerinde başlayan mayıs karı sebebiyle Ilgaz Dağı, Küre Dağları geçişleri karla kaplandı. Kar yağışı sebebiyle beyaza bürünen Ilgaz Dağı’nda ve yüksek kesimlerdeki yollarda, hazırlıksız yakalanan sürücüler zor anlar yaşadı. Kışlık lastiği olmayan sürücüler karda ilerlemekte güçlük çekti.
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