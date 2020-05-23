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Aktüel

Mayıs ayında Erciyes'teki yaylacılara kar sürprizi

Bir yaylacı, tüyleri donan eşeğinin görüntüsünü sosyal medyada paylaştı

Yeniakit Publisher
2020-05-23 21:16:45 -
Mayıs ayında Erciyes'teki yaylacılara kar sürprizi

KAYSERİ (AA) - Mayıs ayında, yaylacılığın önemli merkezlerinden Erciyes Dağı'nda kar yağışı ve soğuk etkili oldu.

Mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıkları Erciyes Dağı'ndaki yaylacılara zor anlar yaşattı.

2 bin 700 rakımlı Uzunyayla'da günler öncesinden çadır kuran Ahmet Koçak, kar yağışı sonrası soğuktan tüyleri donan eşeğinin görüntüsünü cep telefonuyla çekti.

Görüntüleri sosyal medyadan paylaşan Koçak, zor şartlarda yaşamlarını sürdürdüklerini anlattı.

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