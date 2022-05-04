Mayıs ayı balıkları nelerdir? Mayıs ayında hangi balık yenir?
Mayıs ayında hangi balıklar lezzetli olur? Mayıs ayının gelmesiyle birlikte pek çok kişi hangi balığın daha lezzetli olduğunu araştırmaya başladı. Peki, mayıs ayında hangi balık bol olur?
Balık sağlık için son derece faydalı gıdalardandır. Uzmanlar haftada en az iki kez balık tüketilmesi gerektiğini belirtiyor. Peki, mayıs ayında hangi balık yenir?
Mayıs ayı balıkları nelerdir? Mayıs ayında hangi balık yenir?
Mayıs ayında Mersin, gümüş, mercan, mezgit, izmarit, levrek, kaya ve kefal ballığı boldur. Ayrıca mayıs ayında kılıç, kırlangıç, çipura, dil balığı da tüketilebilir.