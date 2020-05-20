  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Sevda Noyan ifade verdi

Çay toplamaya gidenler karantiya alınacak mı? | Koronavirüs pozitif çıkan ailelerin çayını kim toplayacak?

Yaş çay alımı ne zaman başlıyor? | ÇAYKUR 1. sürgü kotası ne kadar?

Bayramda çay toplanabilecek mi? | Sokağa çıkma yasağında çay toplamak yasak mı?

Yurt dışı uçuşları başlıyor mu? | Yurt dışından gelenler karantinaya alınacak mı?
için kalan
Aktüel

Mayıs 7’si coşkusu

Doğu Karadeniz’de her yıl mahalli bayram olarak kutlanan Mayıs Yedisi Şenlikleri, Ordu’da korona virüs salgın sebebiyle önlemler alınarak kutlandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-20 16:43:30 -
Mayıs 7’si coşkusu

Doğu Karadeniz’de her yıl mahalli bayram olarak kutlanan Mayıs Yedisi Şenlikleri, Ordu’da korona virüs salgın sebebiyle önlemler alınarak kutlandı.


Yüzlerce yıllık geçmişe sahip olan Mayıs Yedisi bu yıl denize akın eden teknelerde davul zurna eşliğinde kutlandı. Denizi dolduran onlarca tekneden yükselen davul ve zurna sesleri, sahilden izleyen vatandaşlara keyifli dakikalar yaşattı. Sosyal mesafe kurallarına da dikkat edilen etkinlikte Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, balıkçı teknelerini selamlayarak vatandaşların Mayıs Yedisi’ni tebrik etti.


Ordu halkının yüzyıllardır bu geleneği sürdürdüğünü ifade eden Başkan Güler, “Mayıs Yedisi, Rumi takvimde Mayıs’ın 7’sine denk gelen ve miladi takvime göre Mayısın 20’sinde Karadeniz Bölgesi’nde özellikle Ordu, Giresun ve Trabzon yörelerinde şenliklerle kutlanan bir gün. Yüzyıllardır ilçelerimizdeki vatandaşlarımız Altınordu sahilimize gelerek büyük bir coşkuyla Mayıs Yedisi’ni kutluyor. Bu yılki kutlamalar salgın sebebiyle biraz daha farklı oldu. Bu yıl sadece denizlerde bu kutlamayı yaptık. Sosyal mesafe önlemleri de göz önünde bulundurularak kutlamalar gerçekleştirildi” dedi.


Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak denizi günlük hayatta daha etkin kılmak istediklerini belirten Güler, “Karadeniz’i renkli bir deniz yapacağız demiştik. Şimdi de görüyoruz ki denizimiz bugün rengârenk. Bu yıl bu şekilde kutlandı ama salgını atlattığımızda inşallah önümüzdeki senelerde daha büyük coşkuyla kutlayacağız” diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 155 m² tripleks ev
Satılık 155 m² tripleks ev

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı