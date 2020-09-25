Mayın bulan sıçana ödül

'Magawa' isimli dev keseli sıçan, kara mayınlarını bulmak için eğitildi. Kariyeri boyunca 39 mayın ve 22 patlamamış mühimmat bulan, böylelikle birçok insanı ölmekten ve yaralanmaktan kurtaran sıçan, altın madalyaya layık görüldü.

Sıçan Magawa'ya ödülü, İngiltere merkezli hayvanlara yardım örgütü Hasta Hayvanlar için Halk Dispanseri verdi.

'Görev aşkı'

Sıçan Magawa, Güneydoğu Asya ülkesi olan Kamboçya'da ölümcül mayınların yerini tespit etmesi ve 'hayat kurtaran görev aşkı' dolayısıyla altın madalyanın verildiği bildirildi.

Şimdiye kadar 30 hayvana verildi

'Hayvan cesareti veya görev aşkı için' ifadelerinin yazıldığı madalya, şu ana kadar 30 hayvana verildi. Fakat sıçan Magawa, bu örgütün altın madalyasına layık görülen ilk sıçan olmuş oldu.

7 yaşında

7 yaşındaki sıçan Magawa'ya eğitimi ise Tanzanya merkezli Belçika hayır kuruluşu Apopo verdi.

Magawa'nın kariyeri

Sıçan 'Magawa', çalışma hayatı boyunca 39 mayın ve 22 patlamamış mühimmatı tespit etti.

Emekliliğine de az kaldı

Sabahları sadece yarım saat çalıştığı belirtilen sıçan Magawa'nın emekliliğine ise az bir süre kaldığı belirtildi.

1 yıllık eğitim sonucu hayvanlara sertifika veriyorlar

1990 senesinden bu yana hayvanları kara mayın ve verem vakalarını belirlemek için eğiten Belçika hayır kuruluşu, yaklaşık 1 yıllık eğitim sonucunda hayvanları sertifikalandırıyor.

Kuruluşun Başkanı Christophe Cox, bu madalyayı almanın kendileri için bir onur olduğunu, fakat Kamboçya halkının ve mayınlardan muzdarip insanlar için de büyük bir madalya olduğunu ifade etti.

69 bin kişi canından, yaklaşık 25 bin kişi uzuvlarından oldu

Kamboçya’da altı milyona yakın mayının bulunduğu düşünülüyor. Birçoğunun 70’li ve 80’li senelerde çıkan iç savaş döneminde döşenen mayınlar nedeniyle 69 bin kişi canından olurken yaklaşık 25 bin kişi ise uzuvlarını kaybetti.

"Yerel halkın yaralanma ve ölme riskini azaltıyor"

Hasta Hayvanlar için Halk Dispanseri Genel Müdürü Jan McLoughlin, sıçan Magawa'nın çalışmalarının kara mayınlardan etkilenen erkeklerin, kadınların ve çocukların hayatını kurtardığını ve değiştidiğini, sıçanın bulduğu her mayının, yerel halkın yaralanma ve ölme riskini azalttığını belirtti.

Peki mayınları tetiklemiyor mu?

Sıçan, 1.2 kg ağırlığa ve ve 70 cm uzunluğa sahip.

Sıçan Magawa, diğer sıçanlara göre büyük olsa da mayınların patlamasını tetikleyecek kadar ağır değil.

İnsanlardan daha seriler

Sıçanlar mayının içinde bulunan kimyasal maddeleri belirlemek için eğitilmesi nedeni ile hurda olarak bulunan metal parçalarını görmezden gelerek mayınları daha seri şekilde bulabiliyor.

Mayınları bulduklarında da insan meslektaşlarını ikaz etmek için üstünü kazıyorlar.

20 dakika içinde bir tenis kortunu tarayabiliyor

Sıçan Magawa'nın bir tenis kortunu 20 dakika içinde tarayabileceği bildirildi.

Bir insanın bu görevi metal detektörle yerine getirmesinin ise 1 gün ila 4 gün arasında devam edebileceği belirtildi.