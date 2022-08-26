Maydanoz suyu ve limon kürü ile nasıl kilo verilir?

Ne Gündem takipçileri için bu yazımızda; Prof. Dr. İbrahim SARAÇOĞLU mutlaka denenmesinde kısa sürede faydası görüleceği maydanoz kürünün sağlımıza faydaları ve bu kürün neden tercih edildiği hakkında 3 etkisinden söz edeceğiz.

Mucize Maydanoz Suyu Limon Kürünün Sağlığımıza 3 önemli Etkisi;

Maydanoz Kürü ile Zayıflama; Bu kürü düzenli olarak kullanmanız halinde metabolizmanız hızlanır ve maydanoz suyunun yağ yakıcı özelliği ile kısa sürede kilo verirsiniz.

Karaciğerin Yağlanmasını Engelleme – Ödem Atıcı: Vücutta biriken ödemleri dışarı atmak ve karaciğerlerimizin yağlanmasını engelleyerek mevcut yağlanmayı gidermede maydanoz suyu kürünün etkili sonuçları vardır.

Sivilcelerde ve Cilt Lekelerinde de olumlu etkiler göstererek, maydanoz suyu limon kürü sayesinde sivilce oluşumu engellenir ve zamanla ciltte oluşan sivilce lekelerinden kurtulmanız mümkündür.

Sizde maydanoz suyu limon kürünü, düzenli bir şekilde kullanırsanız vücudunuz yenilenir ve kendinizi çok daha iyi hissedersiniz.

Bu kürün kullanım süresi 15 gündür. Ancak daha fazla etkili sonuç almak istiyorsanız bu süre sonunda 5 gün yapmayıp tekrarında 15 gün daha devam edebilirsiniz. Prof. Dr. Saraçoğlu hocamız bu tür problemleri olan kişilere maydanoz limon kürünün altı ay aralıklarla yılda yalnızca iki defa yapılmasını önermektedir.

Her şeyin fazlası zarar olacağı düşünüldüğünden, tavsiye edilen sürelerden fazla maydanoz suyu limon kürünün uygulanması durumunda olumsuz sonuçlar meydana gelebilmektedir.

Doğal Yöntemlerle Karaciğer Yağlanmasına Maydanoz Limon Kürü

Her sabah yorgun ve halsiz olarak uyanmanın sebeplerinden biriside karaciğerlerimizde ki yağlanma olabilmektedir. Böyle bir sorunda güne 9-10 saatlik uykuyla başlasak bile uykumuzu alamayarak uykusuzluk haliyle başlarız. Bahsetmiş olduğumuz sorun sizde de görülüyorsa karaciğeriniz yağlanmış olabilir ya da vücuttaki ödem miktarı artmış anlamına gelebilir. Eğer böyle bir sorunu yaşıyor ve sizde güne enerjik uykunuzu almış bir şekilde başlamak istiyorsanız limonlu maydanoz kürünü altı ayda bir deneyebilirsiniz. Mucize maydanoz kürü sağlımız için oldukça faydalı bir kür olup, bu kürü düzenli olarak deneyenlerin sadece 4. Gününden itibaren etkisini göstererek güne zinde başladıklarını ve daha enerjik olduklarını belirtmişlerdir.

Maydanoz Suyu Kürü Hazırlanması için Malzemeler;

Yaklaşık 15 adet (dal) maydanoz

1 adet orta büyüklükte limon

1 su bardağı su

Tamamen Doğal Zayıflama Yöntemi Maydanoz Suyu Limon Kürü Nasıl Yapılır?

Maydanoz Kürü Yapılışı:

Pratik olarak hazırlayabileceğiniz bu mucize kür için öncelikle sabahları uyanır uyanamaz belirtmiş olduğumuz miktarda ki maydanozun altına ve üzerine olacak şekilde limonumuzu sıkıp suyumuzu da aktararak yeşil bir görünüme sahip olana kadar blender ile karıştıralım.

Mucize Maydanoz Suyu Kürü Nasıl Uygulanır?

Maydanoz Kürünün uygulanması: Tarifini yukarıda vererek elde edilen limonlu maydanoz suyumuzu her sabah kahvaltıdan 15-20 dakika kadar önce aç karnına içilmeli.

Hiç ara vermeden belirtmiş olduğumuz 15 gün boyunca her saban bu işlem tekrarlanır. Tercihen etkisini devam ettirmek istiyorsanız 5 gün ara verildikten sonra tekrardan uygulamaya başlayabilirsiniz.

Özellikle 2. 15 günlük uygulamanın amacı karaciğerde yağlanma görülen kişilere tavsiye edilmektedir. Maydanoz kürü, önceden değil düzenli olarak günlük taze bir şekilde elde hazırlanması gerekmektedir.

Maydanoz ve Limon Suyu Kürü Sayesinde Zayıflama ve Cilt Bakımı

Zayıflamaya yardımcı maydanoz kürünün metabolizmayı ve kan dolaşımını hızlandırdığı bu sayede dokulara fazla miktarda kan ulaşmasını sağladığı bu nedenle yağ yakılacağından zayıflama meydana gelmektedir.

Sivilcelere karşı maydanoz kürünün kullanılması durumunda, sivilceler hem kısa sürede yok eder hem de sivilce izlerin ortadan kalkmasına yardımcı olacağından maydanoz kürü sivilcelerin tedavisinde tavsiye edilen doğal bir yöntemdir.

Ayrıca Maydanoz, İçeriğinde C vitaminini barındırdığından herkese tüketilmesi tavsiye edilmektedir. Maydanoz bitkisinin çeşitli kullanım alanları olup, yukarıda vermiş olduğumuz kür halinde, yemeklerinize ya da salatalarınızda şifa kaynağınız olabilmektedir.

Zamanlar çeşitli nedenlere bağlı olarak vücutta görülen kırışıklıkları gidermede, cildi güzelleştirmede ve geç yaşlanmaya yardımcı olabilmektedir.