Maydanoz suyu kürü: Zayıflama için maydanoz sapı suyu kürü nasıl hazırlanır?

Son zamanlarda bir çok kişi tarafından tercih edilen maydanoz suyu limon kürü zayıflama ve ödem atmanın yanı sıra sivilce problemlerinde de oldukça etkili sonuçlar veriyor. İşte kolay tarifi...

Maydanoz Suyu Kürü (Zayıflama İçin) Tarifi İçin Malzemeler

15-16 adet maydanoz

1 adet limon

1 bardak su

Maydanoz Suyu Kürü (Zayıflama İçin) Tarifi Nasıl Yapılır?

Bu kürün yapılışı çok basittir. Sabah uyandığınızda blender’a belirtilen miktar ölçüsünde maydanozu atın üstüne 1 tane limonun suyunu iyice sıkın, son olarak da üzerine 1 bardak su ekleyin. Malzemelerimizi blender’a ekledikten sonra blender’i çalıştırarak yemyeşil bir su elde edeceksiniz. Kürünüz hazır.

Maydanoz Suyu Kürü Nasıl Uygulanır?

Maydanoz Kürü Uygulanışı: Yukarıda olduğu gibi elde ettiğiniz maydanoz suyu sabahları kahvaltıdan 15 dk önce aç karnına içilir. Bu düzenli olarak ara vermeden 15 gün boyunca uygulanır. Dilerseniz 15 gün sonunda 5 gün ara vererek tekrar aralıksız 15 gün uygulayabilirsiniz. Bu yaptığımız ikinci 15 günlük uygulama şekli özellikle karaciğer yağlanması olan kişiler için önerilir. Ayrıca mutlak suretle maydanoz kürü her gün taze olarak hazırlanmalıdır.

Maydanoz Kürü Faydaları Nelerdir?

Maydanoz kürü doğal malzemelerle hazırlandığında, önerilen zaman dilimlerinde önerilen şekilde tüketildiğinde birçok faydayı da beraberinde getiriyor. Vücuttaki ödemi azalıyor, oksidatif stresle savaşılmasını sağlıyor, cildi gençleştiriyor, yüksek tansiyonu dengeliyor, vücut direncini artırıyor, bağışıklık sistemini güçlendiriyor ve adet söktürücü özellik taşıdığı için regl dönemleri sancılı geçen kadınlar için büyük bir fayda sağlıyor. Tüm bunlara ek olarak maydanoz kürü ile metabolizmanın hızlandığı ve kilo verme sürecinin desteklendiği de biliniyor. Sadece “maydanoz kürü uygulayarak kilo verilir mi?” sorusuna ise evet yanıtı verilemiyor. Her ne kadar maydanoz kürü metabolizmayı hızlandırsa da kilo vermek isteyenlerin uzmanlar tarafından kendilerine özel hazırlanan diyetleri uygulamaları gerekiyor. Böylece hem sağlıklı kilo verilebiliyor hem de verilen kiloların yeniden alınmaması için sağlıklı beslenme alışkanlıklarının kazanılması mümkün oluyor.