Maydanoz, Limon, Sarımsak Kürünün Faydaları Nelerdir?

Özellikle kan damarlarının içten yağ bağlamasına karşı mükemmel bir kürdür.

Ayrıca karaciğer yağlanmasını da ortadan kaldırmaktadır. Bu sayede kalp krizi geçirmek riskini de azaltmaktadır.

Siroza yakalanma, fibroza yakalanma riskini de azaltmaktadır.

Damar sertliğine karşı koruyucudur.

Kalp damarlarını da açmaktadır.

Kalp damarlarının tıkanmasına yol açan yüksek kolesterolü de önlemektedir.

Kanın akışkanlığını da düzenleyen bir kürdür.

Kalp hastalıklarına karşı da korumaktadır.

Kalorisi düşük olduğu için ve tok tuttuğu için zayıflamaya da yardımcı olmaktadır.

Maydanoz, Limon, Sarımsak Kürünün Yapılışı

12 adet taze maydanoz

1 diş sarımsak (Çin sarımsağı olmaz)

Yarım su bardağı su

2 yemek kaşığı kadar taze sıkılmış limon suyu

Yapılışı : Mutlaka robot ile yapılaması gerekir. Taze maydanozlar yıkayın ve robota atın el ile kopartmaya dikkat edilmelidir. Daha sonra taze sıkılmış limonun suyu ilave edin. Sonrasında bıçak ile 1 diş sarımsağı 3-4 parçaya bölün ve robotun içerisine atın. Sarımsaklarında taze olması çok önemlidir. Kalan yarım bardak suyu da üzerine ilave ettikten sonra çalıştırılmalıdır. Yaklaşık 1-2 dakika boyunca çalıştırılmalıdır. Kıvamını aldıktan sonra bardağa konarak içilmelidir.

Son Derece Faydalı Çay!



Maydanoz, limon ve sarımsak karışımı genellikle sıcak "çay" yerine blenderda çekilerek veya suda bekletilerek hazırlanan bir kür şeklinde tüketilir; yaygın tarifte 10–12 sap taze maydanoz, 1 iri diş sarımsak, 2 yemek kaşığı limon suyu ve yarım su bardağı su kullanılır.



Nasıl Hazırlanır?

• Malzemeler: 10–12 dal taze yeşil maydanoz (saplarıyla), 1 iri diş soyulmuş sarımsak, 2 yemek kaşığı taze sıkılmış limon suyu ve yarım su bardağı içme suyu.

• Hazırlık: Tüm malzemeleri blenderda 1–1,5 dakika karıştırın. (Daha hafif içimli bir çay/infüzyon isterseniz maydanoz ve limon dilimlerini sıcak suyla demleyip sarımsağı ezerek ekleyebilirsiniz.)

• Tüketim: kahvaltıdan yaklaşık 20 dakika önce taze olarak içilmesi önerilir.

Maydanoz, limon ve sarımsak kürü; yüksek antioksidan, ve allisin içeriğiyle genel sağlığı destekleyebilen bir karışımdır. Ancak medyada "zehir" olan çayların aksine, bu karışım hem potansiyel faydalar hem de bazı kronik hastalar için ciddi riskler barındırır. Hekime danışmadan tüketmeyin.