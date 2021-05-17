Mayasız pişi tarifi için gerekli malzemeler şu şekilde;

1 tane yumurta, 2 yemek kaşığı yoğurt, 1/2 şişe soda, 2-3 su bardağı un, 1 paket kabartma tozu, 1 tatlı kaşığı tuz, 2 su bardağı kızartma yağı

Mayasız pişi nasıl yapılır?

Geniş bir kabın içine yoğurt, soda, kabartma tozu, yumurta ve tuzu koyun ve karıştırmaya başlayın.

Daha sonra 2 su bardağı unu ilave edin. Hamur hafiften toparlanıncaya kadar karıştırmayı sürdürün.

1 bardak unu azar azar ilave ederek ele yapışmayacak bir hamur elde edene kadar yoğurmaya başlayın.

Hamurun altını ve üstünü unlayarak bir merdaneyle açmanız gerekir. Bir bardakla yuvarlaklar halinde keserek şekil vermelisiniz.

Bu esnada yağı derin bir tencereye koyun ve orta ateşte ısıtmaya başlayın.

Kızan yağa pişileri koyarak iki tarafı da renk alana kadar kızartmanız gerekir. Kızaran pişileri kağıt havlu serdiğiniz tabağa alabilirsiniz.

Artık kahvaltılıklarla servis edebilirsiniz. Afiyet olsun…