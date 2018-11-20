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Mayasız kolay ekmek tarifi

Evde mayasız bir şekilde kolay ekmek nasıl yapılır?

20 Kasım 2018 Salı 19:30
Mayasız kolay ekmek tarifi

MALZEMELER

1 su bardağı süzme yoğurt
1/2 su bardağı su
1 paket (10 gram) karbonat
1 adet yumurtanın akı
3.5 su bardağı un
Tuz

ÜZERİ İÇİN

1 adet yumurta sarısı
1-2 çorba kaşığı keten tohumu

YAPILIŞI

Yoğurt, su, karbonat, yumurta akı ve tuzu derin bir kaba alıp tahta kaşıkla hepsini karıştırın. Üzerine 3 su bardağı unu yavaş yavaş (tezgahı sık sık kalan yarım su bardağı un ile unlayarak) ilave edin ve dıştan içe doğru yoğurarak ele yapışmayacak bir hamur elde edin. Yağlanmış orta boy döküm bir tavaya elinizle bastırarak yerleştirin. Üzerine yumurta sarısı sürüp, keten tohumu serpin ve önceden ısıtılmış 160 derece fırında 45 dakika pişirin.

 

Haber Tarihi: 20 Kasım 2018 Salı 19:30
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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