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Spor

Max Kruse'ye sürpriz talip!

Fenerbahçe ile olan sözleşmesini tek taraflı feshettikten sonra ülkesine geri dönen Max Kruse'ye iki takım talip oldu.

Yeniakit Publisher
2020-08-03 14:42:00 -
Max Kruse'ye sürpriz talip!

Fenerbahçe'den sürpriz bir şekilde ayrılan ve sarı lacivertlilerle davalık olan Max Kruse'ye Almanya'da talip üstüne talip çıkıyor.

Daha önce kendisini isteyen takımların 'Fenerbahçe davasından dolayı çekindiği' ifade edilen Alman yıldız için bu kez bambaşka bir haber gündeme geldi.

Max Kruse ile Werder Bremen, transfer görüşmelerine başladı

Yaşanan bu gelişmenin ardından Werder Bremen'in, 14 Ağustos'ta başlayacak yeni sezon kampına kadar son kararını vereceği ifade edildi.

Öte yandan milli futbolcumuz Ozan Kabak'ın da formasını terlettiği Schalke 04'ün de Max Kruse'nin peşine düştüğü ifade edildi.

Schalke'nin yanısıra Union Berlin ile görüşmeler devam ediyor..

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