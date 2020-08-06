Max Kruse, Union Berlin'e transfer oldu

ANKARA (AA) - Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Union Berlin, Fenerbahçe'den ayrılan Max Kruse'yi kadrosuna kattı.



Kulüpten yapılan açıklamada, Kruse ile anlaşmaya varıldığı ve 32 yaşındaki Alman futbolcunun sağlık kontrollerinin ardından yarın resmi sözleşme imzalayacağı belirtildi.

Bundesliga'ya döndüğü için mutlu olduğunu dile getiren Kruse, "Union Berlin gibi son yıllarda iyi gelişen bir kulübe geldiğim için sevinçliyim. Beni tamamen ikna eden ve zorlayan bir kulübe transfer olmak benim için önemliydi." ifadelerini kullandı.



Fenerbahçe'nin geçen sezon öncesi transfer ettiği Max Kruse, sarı-lacivertli kulüple olan sözleşmesini haziran ayında tek taraflı feshetmişti.