Max Kownatzk dünyaya ilan etti! Uçaklar Türkiye'ye peş peşe havalanacak, 2 binden fazla...

Türk Hava Yolları ve Lufthansa ortak kuruluşu SunExpress CEO’su Max Kownatzki ve Genel Müdür Yardımcısı Tuncay Eminoğlu hava yolunun 2023 yılı performansı ve kış sezonu planlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Düzenlenen toplantıda, SunExpress’in 2023 yılının başından bu yana yaklaşık 10 milyon yolcu taşıdığı ve yaz sezonunun ardından devam eden talebi karşılamak amacıyla Eylül ayının ardından Ekim-Aralık dönemi için de kapasite artışına gittiği belirtildi.

Yaz sonrası yıl sonuna kadar yaratılan ek kapasite 2 binden fazla uçuşa ulaştı.

2023 yılı yolcu sayısı açısından yine rekor bir yıl olacak

SunExpress CEO’su Max Kownatzki toplantıda yaptığı konuşmada şunları söyledi: “2023 yılının ilk üç çeyreğinde %88’lik bir doluluk oranı ile 10 milyona yakın yolcu taşıyarak yeni bir rekora imza attık. Yolcu trafiği anlamında hedefimizin üstünde bir performans gösterdik ve yıl sonuna kadar 12 milyon yolcu hedefimizi aşacağımızı öngörüyoruz. Yaz sonrası Türkiye’ye yönelik devam eden talebi karşılamak amacıyla kapasite artışına gittik ve yıl sonuna kadar 2 binden fazla ek uçuş planladık. Türkiye’nin bu yıl için 60 milyon turist hedefine katkıda bulunmaya devam edeceğiz.”

Kış sezonu için ek kapasite ve 15 yeni rota

Kownatzki, Türkiye’nin lokomotif sektörü turizmin elçisi olarak SunExpress’in kış sezonuna da yatırım yaparak Türkiye’nin sadece yaz sezonunda değil, tarihi, doğası, yerel mutfağı ve spor turizmi için altyapısıyla tüm yıl boyunca önemli bir turizm destinasyonu olduğunu vurguladı.

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Kownatzki, “Turizmi tüm yıla yaymak için bu yıl kış kapasitemizi de arttırarak uçuş ağımıza 15 yeni rota ekledik. Bu kış Üsküp, Abu Dabi, Şarm El-Şeyh, Sofya, Krakow ve Kıbrıs gibi yeni ve birbirinden güzel destinasyonları Antalya ve İzmir ile bağlayacağız” dedi.

Tecrübesini Güney Afrika’ya taşıyor

Önümüzdeki dönemdeki filo büyümesini sürdürülebilir bir şekilde yönetmek için sezonsallık etkisini dengeleyici ek aksiyonlar aldıklarını belirten Kownatzki, bunun bir parçası olarak South African Airways ile damp lease anlaşması imzaladıklarını belirtti.

Anlaşma kapsamında iki Boeing 737-800 tipi SunExpress uçağı, South African Airways’in Johannesburg merkezli uçuşlarında hizmet verecek.

İlk uçak Ekim ortası itibarıyla, ikinci uçak ise Kasım ayında operasyona başlayacak.

Uçuşlar Nisan 2024’e kadar devam edecek. Bununla birlikte, South African Airways’ın kapasite ihtiyacına göre uçak sayısının anlaşmaya ilave olarak artırılabileceği konusunda SunExpress ve South African Airways arasında mutabakata varıldı.