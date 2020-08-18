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Aktüel "Mavzer", Saraybosna Film Festivali'nde dünya prömiyerini yaptı
Aktüel

"Mavzer", Saraybosna Film Festivali'nde dünya prömiyerini yaptı

Yeniakit Publisher
2020-08-18 12:55:09 -
"Mavzer", Saraybosna Film Festivali'nde dünya prömiyerini yaptı

SARAYBOSNA (AA) - Yönetmen ve senarist Fatih Özcan’ın ilk uzun metraj filmi "Mavzer"in dünya prömiyeri, bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında online ortama taşınan 26. Saraybosna Film Festivali'nde (SFF) yapıldı.

Gösterimi, salgın nedeniyle SFF'nin resmi internet sitesi üzerinden yapılan "Mavzer", festivalin ana kategorisinde, "Andromeda Galaxy", "Otto The Barbarian", "The Island Within", "All The Pretty Little Horses", "Digger", "Exile" ve "Mare" filmleriyle yarışıyor.

Koyunlarını kurtlardan korumak için bir mavzer satın almaya çalışan Veysi'nin, oğlu Mustafa ve kardeşleriyle yaşadıklarını konu edinen ve Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleriyle TRT'nin ortak yapımcılığında çekilen "Mavzer"in başrollerini Serhat Kılıç ve Ozan Çelik paylaşıyor.

Hikayesi Anadolu'da bir dağ köyünde geçen filmin yönetmeni Özcan, festival kapsamında online ortamda verdiği röportajda, SFF'nin sinema sanayisinin en önemli festivallerinden biri olduğunu söyledi.

Filmin asıl hikayesinin, filmde geçen "Dağlar kurtların yurdu, insan insanın kurdudur" repliği olduğunu anımsatan Özcan, "Mavzer"de, Macaristan'da bulunan Horkai Hayvan Eğitim Merkezi'nde yetiştirilmiş kurtlardan yararlandıklarını ve çekimler esnasında hiçbir hayvanın zarar görmediğini vurguladı.

5. Boğaziçi Film Festivali'nde Bosphorus Film Lab Working Progress kategorisinde Kültür Bakanlığı Özel Ödülü'ne, 7. Boğaziçi Film Festivali'nde ise TRT Ortak Yapım Ödülüne layık görülen filmin kadrosunda, Seda Türkmen, Ahmet Aydın, İbrahim Kalkan, Burçak Dilekli, Güliz Şirinyan, Mehmet Ali Kaptanlar, Kemal Zeydan, Erengül Öztürk, Yaşar Karakulak ve Tuba Erdem de yer alıyor.

Jüri başkanlığını Oscar ödüllü Fransız yönetmen, yapımcı ve senarist Michel Hazanavicius'un üstlendiği festival, 21 Ağustos’a kadar sürecek.

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