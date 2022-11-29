Mavzer filmi hangi kanalda? Mavzer filminin konusu ne? Mavzer filmi oyuncuları! Yeni dizi: Mavzer filmi nerede çekildi
Bu akşam TRT1 ekranlarında seyircisiyle buluşmayı bekleyen Mavzer filminin konusu ve hikayesi filmin fragmanını izleyen seyirciler tarafından merak konusu oldu. İzleyiciler filmle ilgili araştırma yapmaya başladı. (29 Kasım) Bu akşam TRT 1 ekranlarında yayınlanacak olan Mavzer filmi Niğde'de Demirkazık Dağları'nın eteğindeki bir köyde çekiliyor ve başrollerinde Serhat Kılıç, Ozan Çelik, Seda Türkmen ve Burçak Dilekli'nin oynadığı film bugün izleyiciyle buluşacak. Peki Mavzer filminin konusu nedir? Mavzer filminin oyuncuları kimlerdir? İşte Mavzer filmine dair merak edilen sorular ve cevapları...
Mavzer filminin başrolünde ünlü oyuncu Serhat Kılıç yer alıyor. TRT ortak yapımı ödüllü film Mavzer Orta Anadolu'da geçen bir hikayeyi anlatıyor. Fatih Özcan’ın ilk yönetmenlik deneyimi olan film, Anadolu'da bir dağ köyünde geçiyor.
Fatih Özcan’ın ilk yönetmenlik deneyimi olan TRT ortak yapımı ödüllü film “Mavzer”, televizyonda ilk kez bu akşam saat 23.45’te TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşacak.
Bu Akşam TV’de İlk Kez TRT 1’de
Fatih Özcan’ın ilk yönetmenlik deneyimi olan TRT ortak yapımı ödüllü film “Mavzer”, televizyonda ilk kez yarın akşam saat 23.45’te TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Dünya prömiyerini 26. Saraybosna Film Festivali'nde yapan TRT ortak yapımı “Mavzer”, televizyonda ilk kez yarın akşam saat 23.45’te TRT 1 ekranlarında olacak. Anadolu'da bir dağ köyünde geçen filmin başrollerini deneyimli oyuncular Serhat Kılıç ve Ozan Çelik paylaşıyor.
Bol ödüllü bir film
“Mavzer”, 7. Boğaziçi Film Festivali'nde Bosphorus Film Lab Working Progress kategorisinde Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülü'ne, 8. Boğaziçi Film Festivali’nde Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda ise "Jüri Özel Ödülü"nün yanı sıra “FİYAB En İyi Yapımcı” ve Filmyön En İyi Yönetmen” ödüllerinin de sahibi oldu. 27. Adana Altın Koza Film Festival’inde yarışan film “En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu”, “En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu” ve “En İyi Görüntü Yönetmeni” ödüllerine değer görüldü. Dünya prömiyerini 26. Saraybosna Film Festivali'nde yapan “Mavzer”, 2020 yılında düzenlenen Edinburg Film Festivali’nde de yarıştı.
Filmin konusu
Film, koyunlarını kurt sürüsünden kurtarmaya çalışan bir adamın hikayesini konu alıyor. Veysi'nin koyun sürüsüne kurt saldırır ve koyunlarının çoğunu kaybeder. Koyunlarını korumak için çareyi daha iyi bir silah almakta bulur. Almayı planladığı silah tüfeklerin kralı olarak nitelendirilen mavzerdir.
Mavzer filmi nerede çekildi?
Mavzer filmi 2019'da Niğde'de Demirkazık Dağları'nın eteğindeki bir köyde çekilmiştir.
Mavzer filmi oyuncuları
Mavzer Filminin Oyuncuları Kimlerdir?
Serhat Kılıç
Seda Türkmen - Cennet.
Mehmet Ali Kaptanlar.
Ozan Çelik - Bekir.
Kemal Zeydan - Zeynel.
Burçak Dilekli - Ayşe.
Güliz Şirinyan - Hürü
Ibrahim Kalkan - Saban.
Mavzer ne Demek, Mavzer Türkçe mi?
Eskiden uzun yıllar orduda kullanılmış olan, dakikada ortalama altı mermi atabilen bir tüfek tipi. Mavzer kelimesi dilimizde sıklıkla karşımıza çıkan sözcükler arasındadır. Mavzer kelimesi (Mauser )kökenlidir.
Mavzer filmi hangi kanalda?
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