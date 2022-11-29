Mavzer filmi hangi kanalda? Mavzer filminin konusu ne? Mavzer filmi oyuncuları! Yeni dizi: Mavzer filmi nerede çekildi

Mavzer filmi hangi kanalda? Mavzer filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Mavzer filmi nerede çekildi? Mavzer filminin konusu ve hikayesi filmin fragmanını izleyen seyirciler tarafından merak ediliyor. 29 Kasım akşamı TRT 1 ekranlarında yayınlanacak olan Mavzer filmi koyunlarını kurt sürüsünden kurtarmaya çalışan bir adamın hikayesini anlatıyor. Peki, Mavzer filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Mavzer filmi nerede çekildi? İşte Mavzer filmi hakkında detaylar.



Mavzer filminin başrolünde ünlü oyuncu Serhat Kılıç yer alıyor. TRT ortak yapımı ödüllü film Mavzer Orta Anadolu'da geçen bir hikayeyi anlatıyor. Fatih Özcan’ın ilk yönetmenlik deneyimi olan film, Anadolu'da bir dağ köyünde geçiyor.

Fatih Özcan’ın ilk yönetmenlik deneyimi olan TRT ortak yapımı ödüllü film “Mavzer”, televizyonda ilk kez bu akşam saat 23.45’te TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

TRT Ortak Yapımı “Mavzer”

Bu Akşam TV’de İlk Kez TRT 1’de

Fatih Özcan’ın ilk yönetmenlik deneyimi olan TRT ortak yapımı ödüllü film “Mavzer”, televizyonda ilk kez yarın akşam saat 23.45’te TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Dünya prömiyerini 26. Saraybosna Film Festivali'nde yapan TRT ortak yapımı “Mavzer”, televizyonda ilk kez yarın akşam saat 23.45’te TRT 1 ekranlarında olacak. Anadolu'da bir dağ köyünde geçen filmin başrollerini deneyimli oyuncular Serhat Kılıç ve Ozan Çelik paylaşıyor.

Bol ödüllü bir film

“Mavzer”, 7. Boğaziçi Film Festivali'nde Bosphorus Film Lab Working Progress kategorisinde Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülü'ne, 8. Boğaziçi Film Festivali’nde Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda ise "Jüri Özel Ödülü"nün yanı sıra “FİYAB En İyi Yapımcı” ve Filmyön En İyi Yönetmen” ödüllerinin de sahibi oldu. 27. Adana Altın Koza Film Festival’inde yarışan film “En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu”, “En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu” ve “En İyi Görüntü Yönetmeni” ödüllerine değer görüldü. Dünya prömiyerini 26. Saraybosna Film Festivali'nde yapan “Mavzer”, 2020 yılında düzenlenen Edinburg Film Festivali’nde de yarıştı.

Filmin konusu

Film, koyunlarını kurt sürüsünden kurtarmaya çalışan bir adamın hikayesini konu alıyor. Veysi'nin koyun sürüsüne kurt saldırır ve koyunlarının çoğunu kaybeder. Koyunlarını korumak için çareyi daha iyi bir silah almakta bulur. Almayı planladığı silah tüfeklerin kralı olarak nitelendirilen mavzerdir.