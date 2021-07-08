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Ekonomi Mavi Vatan’ın gelecekteki koruyucuları Fatih ve Kanuni ile birlikte
Ekonomi

Mavi Vatan’ın gelecekteki koruyucuları Fatih ve Kanuni ile birlikte

Mavi Vatanımızın gelecekteki koruyucuları, Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Deniz Harp Okulu 1'inci sınıf öğrencileri; Karadeniz MEB’i içerisinde yer alan Fatih ve Kanuni sondaj gemilerimizin bulunduğu alanda geçiş eğitimleri icra etti.

Yeniakit Publisher
2021-07-08 15:47:00 -
Mavi Vatan’ın gelecekteki koruyucuları Fatih ve Kanuni ile birlikte

yeniakit.com.tr

Türk Deniz Kuvvetleri’ne bağlı denizaltı ve savaş gemileri, Türkiye’nin Mavi Vatan sınırlarını koruma kararlılığını göstermek amacıyla aylardır sondaj ve sismik arama gemilerine başarıyla refakat ediyor. Geleceğin komutanı olacak Deniz Harp Okulu öğrencileri de, sondaj çalışmalarını sürdüren Fatih ve Kanuni sondaj gemilerimize refakat, koruma ve geçiş görevlerini daha 1’inci sınıftan itibaren icra etmeye başladı. Subay adayı öğrenciler, gelecekte komuta edecekleri savaş gemilerinde, geçiş ve refakat eğitimleri alarak Türkiye’nin Mavi Vatan’ını koruma kararlılığının yeni bir göstergesini oluşturdular.


Yeni Akit Gazetesi

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