Mavi Vatan’ın gelecekteki koruyucuları Fatih ve Kanuni ile birlikte

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Türk Deniz Kuvvetleri’ne bağlı denizaltı ve savaş gemileri, Türkiye’nin Mavi Vatan sınırlarını koruma kararlılığını göstermek amacıyla aylardır sondaj ve sismik arama gemilerine başarıyla refakat ediyor. Geleceğin komutanı olacak Deniz Harp Okulu öğrencileri de, sondaj çalışmalarını sürdüren Fatih ve Kanuni sondaj gemilerimize refakat, koruma ve geçiş görevlerini daha 1’inci sınıftan itibaren icra etmeye başladı. Subay adayı öğrenciler, gelecekte komuta edecekleri savaş gemilerinde, geçiş ve refakat eğitimleri alarak Türkiye’nin Mavi Vatan’ını koruma kararlılığının yeni bir göstergesini oluşturdular.



