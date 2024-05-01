Mavi Vatan'ı ulusalcı Cem Gürdeniz'e mal etmek istiyorlar!

MEB’in yayınladığı, ‘Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’ müfredat taslağında Mavi Vatan ve Gök Vatan konuları da yer aldı.

Bu konuların ders kitaplarına girmesi Mavi Vatan’ın geleceğini dert edinenlere umut oldu.

Kendi kendilerine gelin güvey oluyorlar!

Ulusalcı Cem Gürdeniz sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda MEB'in kararını hedef aldı.

Mesajında, "Mavi Vatan’ın MEB Müfredatına girmesi nedeniyle tebrik edenler oluyor. Onlara sevinemediğimi söylüyorum." diyen Gürdeniz, Mavi Vatan'ın kendisine mal edilmek istendiğini açık etti.

Gürdeniz sözlerinin devamında ise MEB'in kararını kendince gerekçeleriyle hedefe koydu:

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Çünkü aynı müfredatta Türk Devrimi yok. Şeyh Sait ayaklanması yok. Kubilay ve Menemen kalkışması yok. Köy Enstitüleri yok. Kemalizm yok. Atatürk’ün felsefesi yok. Kısacası Atatürk ve Cumhuriyetin özü yok. Onların olmadığı bir öğretide Mavi Vatanın olmasının önemi yoktur. Asıl olan cumhuriyet ve Atatürk’tür. Çocuklarımız ve torunlarımız önce bu ikiliye sahip çıkmalıdır. Çünkü bu ikili anavatan demektir. Anavatanın zayıfladığı ortamda Mavi Vatan içimize sinmez.