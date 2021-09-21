Mavi Vatanı savunmak milli duruş gerektirir

Oldukça samimi bir atmosferde gerçekleşen görüşmede sonunda düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Oktay, CHP’yi eleştirerek şunları dile getirdi:

CHP, Yunan cephesinde

“CHP milletvekilinin Mavi Vatan sathımızı hiçe sayan açıklamalarına özellikle değinmek istiyorum. Bakıyoruz muhalefet Yunanistan ile aynı cepheden, özellikle CHP sıralarından konuşarak Mavi Vatan kavramını hedef alıyor ve Mavi Vatan’ı yayılmacı bir kavram olarak nitelendiriyor. Mavi Vatan’ı savunmak milli bir duruş gerektirir. CHP’de bu milli duruş var mıdır onu bilemeyiz. Onu kendileri sorgulasınlar. Ülkemizin deniz yetki alanını sadece kara suları ile sınırlandırmaya çalışan anlayış ancak ve ancak bir cehalet ya da ihanetin yansıması olabilir. Mavi Vatan’ı yayılmacı, genişlemeci, askeri bir politika şeklinde tarif edenlerin Rum ve Yunan ikilisi olduğunu hatırlatırım. Mavi Vatan kavramını eleştirenlerin de kimlerin uzantısı olduğu ortadadır. Dün İstanbul’da katıldığımız Mavi Karadeniz Kongresi’nin açılışında da ifade ettim. Mavi Vatan kavramı Türkiye’nin ilan edilmiş ya da uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarını; yani denizlerdeki canlı ve cansız kaynaklardan istifade etme irademizi içerir.

Hakkımızı yedirmeyiz

CHP yayılmacı, maksimalist politika izleyenin kim olduğunu görmek istiyorsa kendi topraklarından 600 kilometre uzakta ve bizim burnumuzun dibinde saldırgan bir tutum sergileyen Yunanistan’ı görecektir, Türkiye’yi değil. Biz topraklarımızın her karışında olduğu gibi Mavi Vatan’ın her bir noktasında da sonuna kadar Cumhurbaşkanımız liderliğinde milli duruştan yana olacak, hakkımızı kimseye yedirmeyeceğiz. Güçlü, ayakları yere sağlam basan bir KKTC’yi inşa etme konusunda sayın Saner ve KKTC hükümetiyle istişare ve tam bir uyum içinde çalışmaya devam edeceğiz.”