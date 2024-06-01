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Ekonomi Mavi Vatan'da Türkiye'den arama ve sondaj hamlesi: Yunanistan'ı korku sardı! Türkiye'ye büyük destek olacak
Ekonomi

Mavi Vatan'da Türkiye'den arama ve sondaj hamlesi: Yunanistan'ı korku sardı! Türkiye'ye büyük destek olacak

Yeniakit Publisher
2024-06-01 16:59:00 - 2024-06-02 02:07:33
Mavi Vatan'da Türkiye'den arama ve sondaj hamlesi: Yunanistan'ı korku sardı! Türkiye'ye büyük destek olacak

Türkiye Yüzyılı adımları devam ederken Mavi Vatan'da petrol ve doğalgaz aram sondajı planı Yunanistan'da gündem oldu. Bu adımların Türkiye'ye büyük katkı getireceği belirtiliyor.

Türkiye, denizlerde yer altı kaynakları arama çalışmalarını kararlılıkla sürdürecek.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Mavi Vatan’ın tamamında ısrarla ve inatla aramalarımıza devam edeceğiz." dedi.

Bunun üzerine Yunanistan basınından Kathimerini, Türkiye'nin Mavi Vatan'da kendi kıta sahanlığı alanlarında araştırmalar yapacağını yazdı.

YUNANİSTAN'IN GÜNDEMİNDE SONDAJLAR VAR

Ankara'nın yapmayı planladığı sismik araştırma ve sondaj çalışmalarına ilişkin Bakan Bayraktar'ın, "Keşifler var, yeni kuyular açıyoruz." ifadesi aktarıldı.

Türkiye'nin Akdeniz'de 8 derin deniz sondajı faaliyeti gerçekleştirdiği bilgisi paylaşıldı. Bu sondajların, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Türk Petrolleri'ne lisanslarını verdiği alanlarda yapıldığı belirtildi.
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"TÜRKİYE, DOĞU AKDENİZ'DEN VAZGEÇMEDİ"

Haberde, "Türkiye, Doğu Akdeniz'de henüz keşif yapamadı. Ama bu, bölgeden vazgeçtiği anlamına gelmiyor." denildi.

Diğer taraftan Türkiye'nin, Karadeniz'e de odaklandığı ve keşfedilen kuyuları değerlendirdiği notu paylaşıldı.

"LİBYA'YLA İŞ BİRLİĞİNE NİYETLİLER"

Ayrıca, "Ankara, Trablus hükümetiyle iş birliğine başlamaya niyetli görünüyor." notuna da yer verildi. İmzalanan Libya-Türkiye Deniz Muhtırası hatırlatıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar'ın şu ifadeleri de haberde yer aldı:

Akdeniz'i asla göz ardı etmedik. Keşif ve üretim stratejimizin bir ayağı kesinlikle kendi sahalarımızda, denizlerimizde ve karada keşiftir.

Bir diğer ayağı ise yurt dışında, özellikle Libya'da keşiftir. Somali'yle anlaşma yaptık. Ayrıca Somali denizlerinde, açık denizlerde keşif planlarımız var.

"TÜRKLER KEŞFEDİLMEMİŞ BÖLGELERE GİDECEK"

Proto Thema, Türkiye'nin "Mavi Vatan'da arayışlarına inatla devam edeceğini" aktardı.

Haberde, "Akdeniz'de Türk sondajcılar tarafından toplam 8 sondaj gerçekleştirildi. Keşfedilmemiş bölgelere de gidecekler." denildi.

"In.gr" adlı internet sitesi de Türkiye'nin hidrokarbon aramalarının devam edeceğini kaydetti.

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Yorumlar

Gültekin

YUNANİSTAN NİÇİN TEPİNİYOR?, TÜRK DEVLETİ ONLARIN KITA SAHANLIĞINDA MI ARAMA YAPIYOR?, NİÇİN TELAŞLANIYORLAR?, BU KOMŞUMUZ BİZİM YER ALTI KAYNAKLARIMIZA KAVUŞUP ZENGİNLEŞMEMİZİ İSTEMİYOR, OYSA ŞUNU BİLMİYORLAR KADİM TÜRK DEVLETİ NE KADAR ÇOK ZENGİNLEŞİRSE BÖLGESİNDE KESİNLİKLE NE TERÖR OLUR, NE TERÖRİST BARINMIR, NE DE GÜVENİ BOZACAK UNSURLAR BARINABİLİR, BÖLGENİN HEM BARIŞINI, HEM DE GÜVENLİĞİNİ SAĞLAYARAK, BUNDAN BÜTÜN KOMŞULARIMIZDA FAYDALANIR, BUNU AKSİ BÖLGEMİZ BARIŞ BÖLGESİ DEĞİL, HER TÜRLÜ SAVAŞ OYUNLARIN TOP SAHASI OLUR, BUNDAN DA HEPİMİZ ZARAR GÖRÜRÜZ.

YILMAZ DURMUŞ

Mavi Vatan denince ilk akla gelen Libya ile yapılan anlaşma gereğince münhasır alanlarda faaliyet gösteren TPAO çalışmalarıdır. Dolayısıyla bu alanda mutlak surette keşfi beklenen doğalgaz ve/veya petrol rezervlerinin duyurulmasıdır. Demek ki yapılan sondajlarda olumlu sonuçlar alarak Sakarya havzasında olduğu gibi somut sonuçlara ulaşsak Yunaistan aklını yitirecek
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