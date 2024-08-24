Mavi vatana 'reis' gücü!

Yeni Tip Denizaltı Projesi kapsamında inşa edilen TCG Pirireis denizaltısı, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirilecek törenle hizmete girecek.

Türkiye’nin mavi derinliklerdeki güvenliğini artıracak yeni nesil denizaltılar milli teknolojilerle donatılıyor. Yeni Tip Denizaltı Programı kapsamında birçok Türk savunma sanayisi ürünü ilk kez bir denizaltı platformunda kullanılacak.

Türkiye'nin en önemli savunma projelerinden biri olan Yeni Tip Denizaltı Projesinde büyük gün için geri sayıma geçildi.

2005 yılında Savunma Sanayii İcra Komitesi kararıyla başlatılan Yeni Tip Denizaltı Projesi kapsamında inşa edilen Reis sınıfı denizaltıların ilki olan TCG PİRİREİS (S-330) bugün Aksaz'da düzenlenecek tören ile envantere katılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Aksaz Tersanesi Komutanlığı Açılış ve Deniz Platformları Teslim Töreni'ne katılacak. Törenin ardından Pirireis denizaltısı ile dünyada sınıfının en büyüğü olan 3 bin tonluk denizaltı havuzu hizmete girecek.

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18 GÜN BOYUNCA SUYUN ALTINDA KALABİLECEK

Böylece Türkiye, sessiz ve 18 gün boyunca suyun altında kalabilecek kritik öneme sahip ilk denizaltısına sahip olacak. 2027 yılına kadar 6 adet REİS Sınıfı denizaltı envantere girecek.

Yeni Tip Deniz Altı projesi kapsamında Pirireis 2022 yılında Hızırreis 2023, Muratreis 2024, Aydınreis 2025, Seydialireis 2026, Selmanreis'in 2027 yılında hizmete alınmasıyla beraber, 6 denizaltının donanmaya kazandırılması amaçlanıyor.

MİLDEN'İN İLK KAYNAĞI 2025'TE YAPILACAK

2025 yılında inşasına başlanacak milli denizaltı 2030'da teslim edilecek MİLDEN, 2 bin 700 ton deplasmana, 80 metre üzerinde boya ve havadan bağımsız tahrik sistemine sahip dizel-elektrik bir denizaltı olarak tasarlanıyor.

TCG PİRİREİS'İN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

*Boy: 68m

*Tekne çapı: 6,3m

*Yükseklik: 13,1m (Mastlar hariç)

*Deplasman (Dalmış): 2.042ton

*Deplasman (Satıh): 1.856 ton

*Hız (Dalmış): 22+ kts

*Hız (Şnorkel): 12+ kts

*Hız (Satıh): 10+ kts

*Hız (AIP): 6+ kts

*Menzil (Satıh): 12.000nmi (6kts hız ile)

*Menzil (AIP): 1.250nmi (4kts hız ile)

*Menzil (Batarya ile dalmış): 420nmi (4kts hız ile)

*Derinlik (Azami): 400m

*Derinlik (Operasyonel): 250m

*Su altında kalma suresi (Azami): 18 gün (AIP)

*Seyir süresi (Azami): 12 hafta

*Torpido kovanı sayısı: 8 adet

*Torpido kovanı çapı: 533mm

*Dizel motor: 2 adet MTU 16V-396 SE 84L (3,96 MW)

*Jeneratör: 2 adet Piller Ntb56.40-10 (1,13 MW)

*Ana elektrik motoru: 1 adet Siemens Permasyn (3,9 MW)

*Batarya grubu: 648 (2 x 324) adet Exide Technologies Type 30 BS 15B

*Yakıt hücresi: 2 adet Siemens BZM 120 (120 kW) AIP

*Pervane: 7 kanatlı, skewback, sabit piçli, kompozit

*Mürettebat (Azami): 40