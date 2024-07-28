Mavi Vatan’a “masal” diyen CHP’liye Cihat Yaycı’dan tokat gibi cevap

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Türkiye’nin menfaatine olan tüm politikalara koşulsuz karşı çıkan CHP’nin İstanbul Milletvekili Namık Tan, TBMM Genel Kurul çalışmalarına katılarak konuşma yaptı. Konuşmasında skandal ifadeler sarf eden Namık Tan, Mavi Vatan için “masal” dedi. Türkiye'nin dış politika attığını adımlarını hedef alan Tan, “Bir ara tutturduğu mavi vatan masalından oldukça çabuk yüz geri etti” ifadesini kullandı.

“Yunan parlamentosunda görev alsın”

CHP’li vekilin sözleri büyük infiale neden olurken, emekli Tümamiral Cihat Yaycı da Tan’ın sözlerine sert tepki gösterdi.

“Mavi Vatan” politikasının mimarı, Türk Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi (Türk DEGS) Kurucu Başkanı, “FETÖMETRE” uygulamasının mucidi olan Cihat Yaycı, CHP’li Tan için şunları söyledi:

Denizlerdeki Misak-ı Millimiz olan Mavi Vatan davamız için “Masal” nitelendirmesinde bulunan CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan’ı şiddetle kınıyorum.;

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Kendisini derhal istifa edip, davet alması durumunda Yunanistan parlamentosunda görev almaya davet ediyorum.

Bu vesileyle belirtmek isterim ki;

Partisi ve ideolojisi ne olursa olsun Türk nesillerinin denizlerdeki hak ve çıkarlarına sahip çıkmayı, korumayı ve geliştirmeyi hedefleyen haklı ve milli davamız Mavi Vatan ülkümüzün karşısında duran tüm müstemleke ve mandacı zihinlere karşı mücadelemizi sürdüreceğiz.

Mavi Vatan’a “masal” diyen bu şahıs ve gibilerin amacı Türkiye’nin;

- 462.000 kilometrekarelik ekonomik deniz ülkesinden vazgeçmesini,

- ⁠Libya-Türkiye Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırma Antlsşmasını iptal etmesini,

- ⁠Yunanistan’ın bir takım ada devleti olduğu hukuka aykırı iddiasını, Adalar Denizi’nin bir Yunan Gölü olduğunu, deniz hukukunu katleden Sevilla Üniversitesi Haritasını kabul etmesini,

- ⁠Yunanistan’ın egemenliği kendisine “Gayri Askeri Statüde” olmak kaydıyla devredilen adaları silahlandırmasını ve askerileştirmesine ses çıkarmamasını,

- ⁠Lozan ve Paris Antlaşmaları ile Yunanistan’a devredilemeyen Ada, Adacık ve Kayalıklara (EGAYDAAK) sahiplenmesini kabullenmesini,

- ⁠Yunanistan’ın 6 millik karasularının ötesinde dünyada eli benzeri şekilde 10 millik hava sahası iddiasına saygı göstermesini,

- ⁠Yunanistan’ın Adalar Denizi’nde karasularını 6 milin üzerine çıkarmasını kabullenmesini,

- ⁠Montrö Sözleşmesi hükümlerini emperyal güçlerin istediği gibi uygulamasını ya da uygulamamasını,

- ⁠Somali ve Libya ile imzalanan ve söz konusu devletlerle birlikte, o devletlerin denizlerinde petrol, doğal gaz, balık vs çıkarmasını ve pay almasını içeren Antlaşmalardan çekilmesini,

- ⁠Türk Devletler Teşkilatından çekilmesini,

- ⁠KKTC’nin bağımsız ve müstakil devlet olduğu politikasından vaz geçip, Yuna-Rum tezleri çerçevesinde Türklerin azınlık olacağ federasyon tezlerini kabul etmesini,

- ⁠Suriye ile ilişkilerinin düzelmemesini ve sığınmacıların ülkelerine, PKK/YPG’nin TERÖRİSTAN kurmaya çalıştığı alanlara dönmesini sağlamamasını istemektedir.

Bu şahısların ne Yunanistan’ın haksız taleplerine, ne de FETÖ ve PKK gibi terör örgütleri aleyhine bir konuşma yaptıklarına ve tepki gösterdiklerine de şahit olmadık.

Bu şahıs ve benzerlerinin sözleri ile Yunan-Rum, Ermeni, FETÖ , PKK, emperyalist güçlerin söylemleri ile ne kadar benzerliğinin değerlendirmesini Yüce Türk Milletinin feraseti ve sağ duyusuna bırakıyorum.