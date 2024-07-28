  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Mavi Vatan’a “masal” diyen CHP’liye Cihat Yaycı’dan tokat gibi cevap
Gündem

Mavi Vatan’a “masal” diyen CHP’liye Cihat Yaycı’dan tokat gibi cevap

Yeniakit Publisher
2024-07-28 11:38:00 -
Mavi Vatan’a "masal" diyen CHP’liye Cihat Yaycı’dan tokat gibi cevap

CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan’ın “Mavi Vatan” politikasını “masal” olarak nitelemesine tepki gösteren emekli Tümamiral Cihat Yaycı, “Kendisini derhal istifa edip, davet alması durumunda Yunanistan parlamentosunda görev almaya davet ediyorum” dedi. Aynı zamanda Yaycı, “Bu şahısların ne Yunanistan’ın haksız taleplerine, ne de FETÖ ve PKK gibi terör örgütleri aleyhine bir konuşma yaptıklarına ve tepki gösterdiklerine de şahit olmadık” ifadelerini kullandı.

 yeniakit.com.tr 

Türkiye’nin menfaatine olan tüm politikalara koşulsuz karşı çıkan CHP’nin İstanbul Milletvekili Namık Tan, TBMM Genel Kurul çalışmalarına katılarak konuşma yaptı. Konuşmasında skandal ifadeler sarf eden Namık Tan, Mavi Vatan için “masal” dedi. Türkiye'nin dış politika attığını adımlarını hedef alan Tan, “Bir ara tutturduğu mavi vatan masalından oldukça çabuk yüz geri etti” ifadesini kullandı.

“Yunan parlamentosunda görev alsın”

CHP’li vekilin sözleri büyük infiale neden olurken, emekli Tümamiral Cihat Yaycı da Tan’ın sözlerine sert tepki gösterdi.

“Mavi Vatan” politikasının mimarı, Türk Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi (Türk DEGS) Kurucu Başkanı, “FETÖMETRE” uygulamasının mucidi olan Cihat Yaycı, CHP’li Tan için şunları söyledi:

Denizlerdeki Misak-ı Millimiz olan Mavi Vatan davamız için “Masal” nitelendirmesinde bulunan CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan’ı şiddetle kınıyorum.;
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kendisini derhal istifa edip, davet alması durumunda Yunanistan parlamentosunda görev almaya davet ediyorum.

Bu vesileyle belirtmek isterim ki;

Partisi ve ideolojisi ne olursa olsun Türk nesillerinin denizlerdeki hak ve çıkarlarına sahip çıkmayı, korumayı ve geliştirmeyi hedefleyen haklı ve milli davamız Mavi Vatan ülkümüzün karşısında duran tüm müstemleke ve mandacı zihinlere karşı mücadelemizi sürdüreceğiz.

Mavi Vatan’a “masal” diyen bu şahıs ve gibilerin amacı Türkiye’nin;

- 462.000 kilometrekarelik ekonomik deniz ülkesinden vazgeçmesini,

- ⁠Libya-Türkiye Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırma Antlsşmasını iptal etmesini,

- ⁠Yunanistan’ın bir takım ada devleti olduğu hukuka aykırı iddiasını, Adalar Denizi’nin bir Yunan Gölü olduğunu, deniz hukukunu katleden Sevilla Üniversitesi Haritasını kabul etmesini,

- ⁠Yunanistan’ın egemenliği kendisine “Gayri Askeri Statüde” olmak kaydıyla devredilen adaları silahlandırmasını ve askerileştirmesine ses çıkarmamasını,

- ⁠Lozan ve Paris Antlaşmaları ile Yunanistan’a devredilemeyen Ada, Adacık ve Kayalıklara (EGAYDAAK) sahiplenmesini kabullenmesini,

- ⁠Yunanistan’ın 6 millik karasularının ötesinde dünyada eli benzeri şekilde 10 millik hava sahası iddiasına saygı göstermesini,

- ⁠Yunanistan’ın Adalar Denizi’nde karasularını 6 milin üzerine çıkarmasını kabullenmesini,

- ⁠Montrö Sözleşmesi hükümlerini emperyal güçlerin istediği gibi uygulamasını ya da uygulamamasını,

- ⁠Somali ve Libya ile imzalanan ve söz konusu devletlerle birlikte, o devletlerin denizlerinde petrol, doğal gaz, balık vs çıkarmasını ve pay almasını içeren Antlaşmalardan çekilmesini,

- ⁠Türk Devletler Teşkilatından çekilmesini,

- ⁠KKTC’nin bağımsız ve müstakil devlet olduğu politikasından vaz geçip, Yuna-Rum tezleri çerçevesinde Türklerin azınlık olacağ federasyon tezlerini kabul etmesini,

- ⁠Suriye ile ilişkilerinin düzelmemesini ve sığınmacıların ülkelerine, PKK/YPG’nin TERÖRİSTAN kurmaya çalıştığı alanlara dönmesini sağlamamasını istemektedir.

Bu şahısların ne Yunanistan’ın haksız taleplerine, ne de FETÖ ve PKK gibi terör örgütleri aleyhine bir konuşma yaptıklarına ve tepki gösterdiklerine de şahit olmadık.

Bu şahıs ve benzerlerinin sözleri ile Yunan-Rum, Ermeni, FETÖ , PKK, emperyalist güçlerin söylemleri ile ne kadar benzerliğinin değerlendirmesini Yüce Türk Milletinin feraseti ve sağ duyusuna bırakıyorum.

Cihat Yaycı Miçotakis ziyaretini yorumlayıp ateş püskürdü: Türkiye Doğu Akdeniz'den çekildi! O bakan 'Mavi Vatan' demiyor
Cihat Yaycı Miçotakis ziyaretini yorumlayıp ateş püskürdü: Türkiye Doğu Akdeniz'den çekildi! O bakan 'Mavi Vatan' demiyor

Gündem

Cihat Yaycı Miçotakis ziyaretini yorumlayıp ateş püskürdü: Türkiye Doğu Akdeniz'den çekildi! O bakan 'Mavi Vatan' demiyor

Mavi Vatan'da Türkiye'den arama ve sondaj hamlesi: Yunanistan'ı korku sardı!
Mavi Vatan'da Türkiye'den arama ve sondaj hamlesi: Yunanistan'ı korku sardı!

Ekonomi

Mavi Vatan'da Türkiye'den arama ve sondaj hamlesi: Yunanistan'ı korku sardı!

Yunan askerlerinden Mavi Vatan'da alçak saldırı! Zürafa Adası açıklarında vurdular
Yunan askerlerinden Mavi Vatan'da alçak saldırı! Zürafa Adası açıklarında vurdular

Gündem

Yunan askerlerinden Mavi Vatan'da alçak saldırı! Zürafa Adası açıklarında vurdular

Bu sözleri kullanan Yunanlı vekil değil CHP'li Namık Tan Masal oldu Mavi Vatan
Bu sözleri kullanan Yunanlı vekil değil CHP'li Namık Tan Masal oldu Mavi Vatan

Gündem

Bu sözleri kullanan Yunanlı vekil değil CHP'li Namık Tan Masal oldu Mavi Vatan

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23