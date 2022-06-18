Mavi Vatan'a bir muhafız daha: Yunanistan'ı titretecek 'hayalet' SİDA geliyor!

Havada SİHA'larla doktrin değiştiren Türkiye, mavi sulardaki savaşa ise SİDA'larla hazırlanıyor. Silahlı insansız deniz araçları konusunda yürütülen 4 önemli projeden biri Sefine Tersanesi'nde hayat bulmak üzere. Tersanede ASELSAN desteğiyle üretilen 'RD-09' adlı silahlı insansız deniz aracı (SİDA), Mavi Vatan operasyonunun diğer üyeleri ULAQ, SALVO ve SANCAR'la birlikte adından sıkça söz ettirecek.

Otonomi algorimatları Türkiye'nin bu alandaki en yetkin kurumu ASELSAN tarafından geliştirilen 15 metrelik RD-09, su üzerinde saatte 66 kilometre hızla (36 knot) yol alırken, yaklaşık 1200 kilometre mesafeye sorunsuz şekilde ulaşabiliyor. Denizde çok uzak menzillere gidip gelecek şekilde tasarlanan RD-09, 80 saat boyunca operasyon yürütebiliyor.

Yoğun fırtına şartlarında suda ilerleyebilmenin zorluğunu ifade eden Deniz Durumu-4'te bile testleri başarıyla geçen RD-09, görev noktalarına intikal için A400M kargo uçağında, TCG Anadolu uçak gemisinde ya da çıkarma gemilerinde taşınabiliyor.

Düşmana fark ettirmeden yaklaşıyor

Yedekli muhabere sistemleri sayesinde gemideki operatörle ya da karada konuşlu yer istasyonuyla güvenli biçimde gerçek zamanlı iletişim kurarak görüntü aktarımı yapan RD-09, gece ya da gündüz denizde herhangi bir yerden canlı yayına geçebiliyor.

RD-09 aynı zamanda, şiddetli dalga esnasında bile su üzerinde istenen noktada sabit durumda kalabiliyor. Düşük ısı ve iz yayılımı sayesinde RD-09'un düşman radarlarına görünmeyeceği, görünse de çok ufak bir iz bırakacağı, bunun da Türk SİDA'larının düşman savaş gemilerine yaklaşmasını kolaylaştıracağı belirtiliyor.

Uzaktan kontrolle denizaltı taraması

Sefine Tersanesi'nde RD-09'la birlikte geliştirilen denizaltı savunma harbi aracı, denizde istenen noktalarda tarama hattı oluşturarak, mavi sulara 'sonobuoy' adlı su altı takip şamandırası bırakıp denizaltıları tespit edebiliyor. Su altında düşman gemisi görüntülendiği takdirde RD-09, sözkonusu denizaltıyı hafif torpidolarla ateş altına alıyor.

Seri üretim aşamasına geldiği belirtilen ORKA torpidoları kullanacak RD-09, son imzalanan anlaşmayla birlikte su üstündeki hedefler için daha da ölümcül hale geldi.

SİDA ile düşman gemisine 100 kilometreden operasyon

Ana mühimmat olarak güdümlü tanksavar füzeleri UMTAS/OMTAS kullanması beklenen RD-09 SİDA, TÜBİTAK SAGE'nin geliştirmekte olduğu KUZGUN füzesini de mühimmat listesine dahil etti.

RD-09 SİDA'ya KUZGUN entegre edilmesine ilişkin sözleşme TÜBİTAK SAGE Enstitü Müdürü Gürcan Okumuş ile SEFİNE Tersanesi Yönetim Kurulu Üyesi Demir Koloğlu arasında imzalandı.

RD-09'un üreticisi Sefine Tersanesi ile TÜBİTAK SAGE arasında geçtiğimiz günlerde bir anlaşma imzalandı. Anlaşma, yaklaşık 100 kilogramlık KUZGUN füzelerinin Katı Yakıtlı (KY) versiyonunun SİDA'lara uyarlanmasını kapsıyor.

F-16, Milli Muharip Uçak, HÜRJET, HÜRKUŞ ve çeşitli SİHA platformlardan atılabilen KUZGUN füzesi, 100 kilogramdan düşük bir ağırlığa sahip. Parçacık etkili, delici, termobarik ve genel maksat gibi çeşitli harp başlığı seçeneklerine sahip olacak KUZGUN, Lazer Arayıcı (LAB), Görüntüleyici Kızılötesi Arayıcı (IIR), Radar Arayıcı, HOJ, mmW Radar, Veri Bağı, ANS ve KKS gibi arayıcı başlık ile navigasyon seçeneklerine sahip.

Yüksek isabet gücüyle rakip donanmaların kabusu olmasına kesin gözüyle bakılan KUZGUN'un vuruş menzili 110 kilometre ilâ 245 kilometre arasında değişiyor.