MAVİ VATAN ve GÖK VATAN’ın Milli Eğitim Bakanlığı'nın müfredatında! Cihat Yaycı Paşa perde arkasını anlattı

Emekli Tümamiral Cihat Yaycı, Türk Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi'nde yayınlanan yazıda; MAVİ VATAN ve GÖK VATAN’ın Milli Eğitim Bakanlığı'nın müfredatına nasıl girdiğini anlattı.

İşte o yazı:

“Sayın Milli Eğitim Bakanı'ndan Mavi Vatan, Doğu Akdeniz, Adalar Denizi ve Gök Vatan konusunun müfredata girmesini rica ettim. O da sağ olsun uygun gördü. Talim Terbiye Kurulunda, bu konu ile ilgili özel bir İhtisas Komisyonu kurdurdu ve ben de bu ihtisas komisyonuna tefrik edildim.

Ekim ayından itibaren Talim Terbiye Kurulu'nda müfredat toplantılarını yaptık. Kapsamlı çalışmalar oldu. @turkdegs‘de (Türk Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi) yaptığımız çalışmalardan da istifade ettik. Şimdi nihayete ermek üzere.

Mavi Vatan konusu ve İskitler’den günümüze TÜRK DENİZCİLİK TARİHİ anaokuludan lise sonuncu sınıfa kadar çeşitli derslerde, çeşitli okullarda, öğrencilerin eğitim seviyesine göre müfredata giriyor.

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Böylece Türk milleti, Türk gençliği hem denizlerine hem göğüne sahip çıkacak hem de coğrafyamızı çok daha iyi öğrenecek. Bu konuda daha bilinçli olacak.”

‘YILLARIN UĞRAŞI NETİCE VERDİ’

"Çok başarılı çalışma oldu. Ve çalışmalarımız devam ediyor. Nihayete ermek üzere toplantılarımız da devam ediyor.

Gelecek nesiller açısından da çok önemli bir hizmet olduğu kanaatindeyim. Yılların uğraşısı bu sene netice vermiştir.”

ÖĞRENCİLER BU DERSLERDE NELER ÖĞRENECEK?

“Geleceğe çok umutlu bakıyorum. Mavi Vatan, denizlerdeki Misak-ı millimizdir. Bu çerçevede zaten öğrencilerimiz bilinçlenecek.

Mavi Vatan’ın ne kadar önemli olduğunu güvenlikten, ekonomiye, turizmden, spora, sanayiye, endüstriye her seviyede öğrenecekler. Deniz yetki alanlarını öğrenecekler. Yani Mavi Vatan konusunda artık bilinçli bir nesil yetişiyor.

Lisedeyken deniz yetki alanı nedir? Karasuları nedir? İç suyu nedir? Kıta sahanlığı nedir? Münhasır ekonomik bölge nedir? Bunlar nasıl paylaşılıyor? Türkiye'nin pozisyonu nedir? Türkiye'nin hakları çevre denizlerinde nedir? Bunların hepsini öğrenecekler.”

Sayın Milli Eğitim Bakanımıza, Talim Terbiye Kurulu Başkanımıza ve İhtisas Komisyonu Üyelerine teşekkürü bir borç bilirim.

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