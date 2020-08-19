Mavi vatan için tarihî adım

Tahsin Han

Akdeniz’de birçok ülkeye mücadele veren Türkiye yine tarihi bir adım attı. Geçtiğimiz yıl Libya ile yaptığı deniz yetki anlaşmasıyla Akdeniz’deki tüm düşmanlarını şaşkınlığa çeviren Türkiye, önceki gün Trablus’u ziyaret eden Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın öncülüğünde çok önemli bir adım daha attı. Libya ile subaylarının eğitilmesi konusu başta olmak üzere ilişkilerini derinleştiren Türkiye, ülkenin kuzeyindeki Misrata kentinde deniz üssü kurmak için de el sıkıştı. Önceki gün Genelkurmay Başkanı Org. Yaşar Güler’le birlikte Trablus’u ziyaret eden Akar, Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Halid bin Muhammed el-Atiyye ve Libya Savunma Bakan Yardımcısı Selahaddin en-Nemruş ile Misrata Limanı’nın Türkiye tahsis edilmesi konusunda anlaştı. Anlaşma kapsamında Misrata’da Türk deniz üssü kurulacak. Limanda yapılacak Türk deniz üssünün tadilat, onarım ve bakım işlerini Katar üstlenecek. Ayrıca Misrata’da üç taraflı bir koordinasyon merkezi kurulacak.

Libya basınındaki haberlere göre liman 99 yıllığına Türkiye’ye kiralandı. Türkiye burada büyük bir deniz üssü kurup, “Mavi Vatan” (Denizlerdeki sınırlarını belirleyen harita) hedefi doğrultusunda Akdeniz’de önemli bir adım atmış olacak. Ayrıca yapılan anlaşmalar gereği Vatiye hava üssünün de resmen Türk Silahlı Kuvvetlerinin kullanımına sunulacağı ifade ediliyor. Halen Misrata açıklarında Türk Deniz Kuvvetleri’ne ait fırkateynler, Hafter saldırılarına karşı görev yapıyor.

Libya’da akademi kurulacak

Öte yandan; Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), Türkiye ve Katar ile üçlü askeri anlaşma imzalandığını bildirdi. UMH Savunma Bakan Yardımcısı Selahaddin Abdullah Nemruş, Trablus’ta gerçekleştirilen görüşmelerde, “eğitim amacıyla bir askeri enstitü oluşturulması için anlaşmaya varıldığını” kaydederken ayrıca Türkiye ve Katar’ın ülkelerindeki akademilerde Libyalı subaylara eğitim vereceklerini belirtti.