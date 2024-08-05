Mavi Vatan için skandal ifadeler! Bir dönemin Türkiye diplomatlarından Yunan ağzı

Dışişleri Bakanlığı'nın bir takım eski görevlileri Batılı ülkelerin Dışişleri Bakanlıkları ve Yabancı STK'larla tarafından fonlanan platformlar üzerinden Mavi Vatan'a saldırmaya ve Yunan diplomatları kıskandıracak derecede Yunan-Rum avukatlığı yapmaya devam ediyor. Fondaş medyanın önde gelen organlarından Medyascope'ta konuşan iki eski diplomat, ağızları açık bırakan ifadeler kullandı.

Türkiye'nin Erbil Eski Başkonsolosu Aydın Selcen şunları söyledi:

“Mavi Vatan masaldı.”

“Doğu Akdeniz'de faaliyet yürütmemiz akılsızlıktır.”

“Milli sismik araştırma ve sondaj gemileri alarak paraları denize attık bunun yerine Batılı şirketlerle anlaşmalıydık.”

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Emekli Büyükelçi Selim Kuneralp ise; “Doğu Akdeniz'de Yunanistan ve GKRY'i yok sayamayız. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de araştırma yaptığı sular tartışmalı sulardır!” dedi.