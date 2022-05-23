“Mavi Vatan doktrini” bilimsel kitap olarak yayımlandı

Yunanistan, 2000’li yılların başında Avrupa Birliği’nin de destekleriyle İspanya’daki Seville Üniversitesi’ne düzmece bir harita hazırlatmış ve tüm münhasır ekonomik bölge iddialarını da bu ısmarlama, bilimsel ve hukuki kimliği olmayan, mesnetsiz harita üzerine kurmuştu. Başta AB ülkeleri ve ABD olmak üzere Türkiye’nin Akdeniz’deki haklarını kullanmasını önlemek isteyen ülkeler, bu sahte haritaya dört elle sarılarak temel alma yüzsüzlüğünü göstermişler, Türkiye’nin Akdeniz’deki münhasır ekonomik girişimlerini engellemeye çalışmışlardı. Türkiye Seville paçavrasını reddedip Doğu Akdeniz’deki çıkarlarını korumak ve değerlendirmek üzere sismik arama ve sondaj faaliyetlerini hızlandırmıştı. Yunanistan, Fransa ve İtalya gibi ülkeler Doğu Akdeniz’e savaş gemileri göndererek Seville düzmecesine sahip çıkmaya çalışsa da Türkiye’nin kararlı tutumuyla gemilerini bir bir geri çekmek zorunda kaldılar. Yeni bir adım atan Türkiye, Mavi Vatan doktrinini bilimsel bir kitap haline getirerek uluslar arası hukuk ve denizcilik literatürüne kazandırdı.

Cihat Yaycı paşa hazırladı

Emekli Tümamiral Cihat Yaycı’nın hazırladığı, “Mavi Vatan” kitabı, İstanbul Üniversitesi tarafından, yayın etiğinde en yüksek standartlara bağlı, uluslararası yayıncılık standartlarıyla uyumlu, gayri ticari ve bilimsel yayıncılığı benimseyen bir anlayışla, Uluslararası Bilimsel Yayım Projesi olarak 22 Mayıs itibariyle yayınlandı. Bu eserle birlikte Seville paçavrasının ve onu hazırlatan ülkelerin tüm tezleri çürütülerek tarihin çöplüğüne atıldı. İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, kitaba yazdığı önsözde şunları ifade etti: “Bu çalışma, Uluslararası Deniz Hukuku temel metinleri başta olmak üzere Türkiye’nin taraf olduğu antlaşmalar, sözleşmeler temel alınarak Türkiye’nin Mavi Vatan haritasını ortaya koyma amacı taşımaktadır. Bu doğrultuda çalışma, Türkiye’nin taraf olduğu deniz hukuku kapsamına giren problemlere dair tüm sorunsalları kapsayan ve Mavi Vatan Haritası bağlamında cevaplar yönelten bir Mavi Vatan Doktrini’dir. Bu bağlamda çalışmanın tüm uluslararası ilişkiler öğrencilerine ve bu alana ilgi duyan herkese bir kılavuz olmasını diliyorum.”

18 yıllık çalışmanın ürünü

18 yıllık emeğin ürünü olan “Mavi Vatan; Bir Harita ve Bir Doktrin Türkiye’nin Denizlerdeki Misak-ı Millisi” kitabı, Türkiye’nin uluslararası hukuktan kaynaklanan deniz hak ve menfaatlerini tüm dünyaya haykırmak üzere bilimsel olarak hazırlandı. Kitapla ilgili Akit’e konuşan Cihat Yaycı, şunları dile getirdi: “Mavi Vatan kitabı, ülkemizin menfaatlerini savunmaya ve maruz kaldığı haksızlıklara ve hukuksuz taleplere karşı bilimsel bir cevap niteliği taşımaktadır. Eser, Türkiye Cumhuriyeti’nin denizlerde karşı karşıya kaldığı problemlere uluslararası hukuk, bağlayıcı anlaşmalar ve bilim çerçevesinde çözümler getirmekle kalmıyor aynı zamanda başta Yunanistan olmak üzere denizlerde Türkiye’yi kıstırmaya ve kışkırtmaya yönelik tüm iddia ve hamlelere ‘bilimle’ cevap veriyor.”

Literatüre katkı sunacak

Kitabın bilimsel temellendirmesinin sağlam yapılmış bir çalışmanın ürünü olduğunu belirten Yaycı Paşa, şunları anlattı: “Mavi Vatan kitabı her şeyden önce literatüre ciddi ve kompleks katkılar sunan bir eser olarak değerlendirilmelidir. Her akademisyenin ve bilim insanının çalışmalarına yönelik en büyük temennisi ortaya koyduğu eserin ve fikrin pratiğe dökülmesidir. 2009-2010’da kaleme aldığım ‘Libya Türkiye’nin Denizden Komşudur’ makalesi de 2019 yılında Libya-Türkiye Anlaşması ile pratiğe dökülmüş, hem Türkiye hem de kardeş ülke Libya’ya büyük deniz alanları kazandırmıştır. Yayınlanan ‘Mavi Vatan’ kitabı da gerek niteliği ve bilimsel muhtevası bakımından ülkemizin Mavi Vatan mücadelesinin hukuki, tarihi ve teknik bağlamda bilimsel perspektifini oluşturarak milli politikaları pratiğe dökmede yeni merhalelere imza atma niteliği taşıyan bir eserdir.” ‘Mavi Vatan’ kitabını ilmek ilmek dokuduğunu vurgulayan Yaycı, şöyle devam ediyor: “2000’li yılların başında AB’nin de destekleriyle Yunanistan, İspanya’daki Seville Üniversitesi’ne bir harita hazırlatmış ve tüm münhasır ekonomik bölge iddialarını da bu ısmarlama, bilimsel ve hukuki kimliği olmayan harita üzerine kurmuştur. Dikkat edilmelidir ki Yunanistan milli politika haline getirdiği bu hukuksuz ve yayılmacı harita çalışmasını İspanya’daki Seville Üniversitesi’ne yaptırmış ve haritanın ismi de ‘Seville’ olarak anılmaktadır. ‘Mavi Vatan’ kitabı, yayın etiğinde en yüksek standartlara bağlı, uluslararası yayıncılık standartlarıyla uyumlu, gayri ticari ve bilimsel yayıncılığı benimseyen İstanbul Üniversitesi Uluslararası Bilimsel Yayım Projesi olarak yayınlandı. Coğrafya, hukuk ve özellikle haritacılık disiplinlerinin tamamını kapsayan ‘Mavi Vatan’ kitabı bu noktada bilimsel kimliğini ve niteliğini de İstanbul Üniversitesi Yayınevi eseri olması özelliğiyle ispatlıyor. ‘Mavi Vatan’ kitabı Sevillle haritasına karşılık ‘İstanbul Haritası’ olarak tarihi, bilimsel ve diplomatik cevap ve argüman özelliğiyle, Türk Milleti’nin ve uluslararası barışın hizmetine sunulma hüviyeti taşıyor”

Bilimsel bir tokat!

Kitapta, ‘Bölgesel Sahiplik İlkesi’ temel kavram olarak dikkat çekiyor. Bölgesel sahiplik ilkesi, bölge dışı müdahaleyi reddeder. Karadeniz, Adalar (Ege) Denizi ve Doğu Akdeniz’de alınacak kararların sadece bölge ülkeleri tarafından alınmasını benimser ve bölge dışı aktörlerin bölgesel barışı ve istikrarı bozacağını vurgular. ‘Mavi Vatan’ kitabının en önemli vurgularından birisi işte bu bölgesel sahiplik ilkesi. Bu bağlamda yalnız Türkiye’nin değil bölgesel ve uluslararası barışın ve istikrarın da hizmetine sunulmuş bir eser. AB’ye de, Mitçotakis’e de, Biden’a da bilimsel bir tokat niteliğinde bir kitap olan, hamaset değil, bilimsel ve hukuki içerik barındıran kitap, yazarı Cihat Yaycı’ya “Çağımızın Piri Reis’i” unvanını kazandıracak gibi görünüyor.