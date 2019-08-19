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Mavi suların "şampiyon" yelkencileri

Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü sporcuları, İtalya'da düzenlencek Optimist Avrupa Takım Şampiyonası'nda birincilik kürsüsüne çıkma hedefiyle Marmara'nın mavi sularında antrenmanlar yapıyor- Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü Antrenörü Berk Uzel:- "İtalya'da Avrupa'nın en iyi 16 takımıyla yapılacak olan Avrupa Takım Şampiyonası'nda Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü olarak ülkemizi temsil edeceğiz. Hedefimiz orada ilk üçe girerek Türkiye'mizi en güzel şekilde onurlandırmak ve gururlandırmak"- Sporculardan Ege Ayyıldızbayraktar:- "Avrupa Takım Şampiyonası'na gideceğimiz için heyecanlıyız. Geçen yıl Balkan Şampiyonası'na gitmiştik, o zaman da çok heyecanlanmıştım. İnşallah Avrupa Takım Şampiyonası'nda ödül alacağımıza, şampiyon olacağımıza inanıyorum"

19 Ağustos 2019 Pazartesi 11:38
Mavi suların "şampiyon" yelkencileri

TEKİRDAĞ (AA) - MESUT KARADUMAN - Tekirdağ Yelken ve İhtisas Kulübü sporcuları Marmara'nın mavi sularında antrenmanlarla İtalya'da düzenlenecek Optimist Avrupa Takım Şampiyonası'na hazırlanıyor.

Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü Türkiye Yelken Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Optimist Takım Şampiyonası'nda birincilik elde etti.

Kulüp adına yarışan Kutsal Güneş Kurnaz, Ege Ayyıldızbayraktar, Ekin Su Gökkurt ve İlayda Şen elde ettikleri birincilikle Optimist Avrupa Takım Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandı.

Şampiyona kapsamında çalışmalarını sürdüren sporcular, her gün kara ve deniz antrenmanlarını sürdürüyor.

Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü Antrenörü Berk Uzel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kulüp olarak Avrupa şampiyonasında Tekirdağ'ı ve Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edeceklerini söyledi.

Uzel, Türkiye şampiyonasında 16 güçlü takım içerisinden birinci olmayı başardıklarını ifade ederek, "Bu yarış aynı zamanda Türkiye Yelken Federasyonu tarafında Avrupa Takım Şampiyonası'nın bir seçmesi kriteri taşıyordu. 20-25 Ağustos tarihlerinde İtalya'da Avrupa'nın en iyi 16 takımıyla yapılacak olan Avrupa Takım Şampiyonası'nda Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü olarak ülkemizi temsil edeceğiz. Hedefimiz orada ilk üçe girerek Türkiye'mizi en güzel şekilde onurlandırmak ve gururlandırmak." dedi.

Çalışmalara yoğun bir şekilde devam ettiklerini belirten Uzel, "Avrupa Takım Şampiyonası'na katılacağımız için ilk olarak Yunanistan'da düzenlenen özel yarışlara katıldık. Bu hafta Tekirdağ'da kamp yapacağız. Daha sonra Urla'da yapılacak uluslararası takım yarışlarına katılacağız. Ondan sonra çalışmalarımızı tamamlayıp İtalya'ya gideceğiz." ifadelerini kullandı.


- "Şampiyon olacağımıza inanıyorum"


Sporculardan Ege Ayyıldızbayraktar, abisinden görerek yelkene başladığını aktararak, "5 yıldır severek yelken yapıyorum. Türkiye şampiyonası biraz zordu ama başardık ve birinci olduk. Avrupa Takım Şampiyonası'na gideceğimiz için heyecanlıyız. Geçen yıl Balkan Şampiyonası'na gitmiştik o zaman da çok heyecanlanmıştım. İnşallah Avrupa Takım Şampiyonası'nda ödül alacağımıza şampiyon olacağımıza inanıyorum." diye konuştu.

Kutsal Güneş Kurnaz da Avrupa'dan güzel bir dereceyle dönmek için çalıştıklarını dile getirerek, "Türkiye şampiyonası biraz zordu ama orada en iyi birlik olan takım bizdik. Yapılan yarışların sonunda başarılı olup kazandık. Avrupa şampiyonasına gideceğimiz için çok mutluyuz. Oradan da ülkemize çok iyi bir ödül getirmek istiyoruz. Sabahları 10 gibi denize çıkıyoruz. Öğleden sonra 4-5 gibi karaya dönüyoruz. Hava müsait olmadığı zamanda karada kondisyon çalışması yapıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

İlayda Şen ise Türkiye şampiyonasında motivasyonlarının çok yüksek olduğunu, başaracaklarına inandıklarını ifade ederek, Avrupa şampiyonasından da dereceyle döneceklerine inandığını söyledi.

Ekin Su Gökkurt da yarışlarda Türkiye için ellerinden geleni yapacaklarını, Türk bayrağını orada dalgalandırmak istediklerini dile getirdi.










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Haber Tarihi: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 11:38
  1. Avrupa Takım Şampiyonası
  2. Tekirdağ
  3. Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü
  4. Yelken

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