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Gündem Mavi renkten sarıya geçen iller hangileri? Düşük riskli illerden orta riskli ile dönüşen iller hangileri?
Gündem

Mavi renkten sarıya geçen iller hangileri? Düşük riskli illerden orta riskli ile dönüşen iller hangileri?

Mavi renkten sarıya dönen iller hangileri? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından il il 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayılarının yer aldığı güncel haritayı paylaştı. Bakan Koca’nın paylaştığı haftalık illerin korona karnesine bakılacak olunursa çok sayıda il koronadan sınıfta kaldı. Peki mavi renkten sarıya geçen iller hangileri? Düşük riskli iller hangileri oldu? Düşük riskli illerden orta riskli ile dönüşen iller hangileri? Mavi renkten sarıya düşen iller hangileri? İşte maviyken sarı olan iller listesi.

Yeniakit Publisher
2021-03-08 16:57:00 - 2021-03-08 16:59:01
Mavi renkten sarıya geçen iller hangileri? Düşük riskli illerden orta riskli ile dönüşen iller hangileri?

Sağlık Bakanlığı, 27 Şubat-5 Mart 2021 tarihli illere göre haftalık vaka sayısı (100 binde) haritasını açıkladı. Açıklanan verilere göre, İstanbul'da 100 bin nüfusta vaka sayısı 111,57, Ankara'da 54,83, İzmir'de 66,47 oldu. İstanbul'un risk haritasındaki rengi kırmızıya dönebilir. Peki mavi renkten sarıya geçen iller hangileri? Düşük riskli iller hangileri oldu? Düşük riskli illerden orta riskli ile dönüşen iller hangileri?

Mavi renkten sarıya geçen iller hangileri?

Türkiye harita turuncudan kırmızıya dönüşürken mavi renkteki illerin sayısı da düşmeye başaldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca illere göre vaka sayılarını gösteren 27 Şubat 5 Mart haftasına ait güncel korona vaka sayılarına göre, dört il maviden sarıya geçiş yaptı.

mavi renkten sarıya dönen iller

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın 20-26 Şubat 2021 tarihleri arasında paylaştığı illere göre haftalık vaka sayısı risk haritası göre mavi renkli iller Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Bingöl, Baan, Siirt, Şırnak, Bitlis, Muş, Van, Ağrı, Iğdır ve Hakkari yer alırken, 27 Şubat 5 Mart tarihleri arasındaki korona vaka sayılarının gösterildiği iller tablosunda Bitlis, muş, Ağrı, Kars ve Iğdır mavi renk yani düşük risk grubu illerden ayrılarak sarı yani orta riskli illere dönüştü. Böylelikle mavi renkli ilk sayısı 14’ten 10’a düştü.

mavi renkten sarıya dönen iller

Mavi iken sarıya düşen iller-Düşük riskten orta riskli iller listesi

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