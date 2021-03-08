Mavi renkten sarıya geçen iller hangileri? Düşük riskli illerden orta riskli ile dönüşen iller hangileri?

Sağlık Bakanlığı, 27 Şubat-5 Mart 2021 tarihli illere göre haftalık vaka sayısı (100 binde) haritasını açıkladı. Açıklanan verilere göre, İstanbul'da 100 bin nüfusta vaka sayısı 111,57, Ankara'da 54,83, İzmir'de 66,47 oldu. İstanbul'un risk haritasındaki rengi kırmızıya dönebilir. Peki mavi renkten sarıya geçen iller hangileri? Düşük riskli iller hangileri oldu? Düşük riskli illerden orta riskli ile dönüşen iller hangileri?

Mavi renkten sarıya geçen iller hangileri?

Türkiye harita turuncudan kırmızıya dönüşürken mavi renkteki illerin sayısı da düşmeye başaldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca illere göre vaka sayılarını gösteren 27 Şubat 5 Mart haftasına ait güncel korona vaka sayılarına göre, dört il maviden sarıya geçiş yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın 20-26 Şubat 2021 tarihleri arasında paylaştığı illere göre haftalık vaka sayısı risk haritası göre mavi renkli iller Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Bingöl, Baan, Siirt, Şırnak, Bitlis, Muş, Van, Ağrı, Iğdır ve Hakkari yer alırken, 27 Şubat 5 Mart tarihleri arasındaki korona vaka sayılarının gösterildiği iller tablosunda Bitlis, muş, Ağrı, Kars ve Iğdır mavi renk yani düşük risk grubu illerden ayrılarak sarı yani orta riskli illere dönüştü. Böylelikle mavi renkli ilk sayısı 14’ten 10’a düştü.

Mavi iken sarıya düşen iller-Düşük riskten orta riskli iller listesi