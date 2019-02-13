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Mavi Marmara’nın İngiliz mağdurları: "Savcı, eşi görülmemiş bir baskıyla karşı karşıya”

LONDRA (İHA) – Gazze’de yaşanan insanlık dramını dünyaya duyurmak için yola çıkan Mavi Marmara gemisinde İsrail askerlerinin saldırısına uğrayan mağdurlardan Mcdonald Stuart, “Davayı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin üst mahkemesine taşıyan savcının, eşi görülmemiş bir dış baskıyla karşı karşıya kaldığını düşünüyoruz” dedi.

13 Şubat 2019 Çarşamba 19:54
Mavi Marmara’nın İngiliz mağdurları: "Savcı, eşi görülmemiş bir baskıyla karşı karşıya”

LONDRA (İHA) – Gazze’de yaşanan insanlık dramını dünyaya duyurmak için yola çıkan Mavi Marmara gemisinde İsrail askerlerinin saldırısına uğrayan mağdurlardan Mcdonald Stuart, “Davayı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin üst mahkemesine taşıyan savcının, eşi görülmemiş bir dış baskıyla karşı karşıya kaldığını düşünüyoruz” dedi.


Gazze’ye insani yardım götüren Mavi Marmara gemisinde 9 yıl önce İsrail askerlerince düzenlenen saldırıda yaralanan Alexandra Lort Phillips, Laura Mcdonald Stuart, Paven Yaqub ve Osoma Quashoo


Londra’da basın toplantısı düzenledi. Aldgate’te gerçekleştirilen toplantıda, 9 yıl geçmesine rağmen yapılan saldırıyı ilk günkü gibi hatırladıklarını söyleyen Lort Phillips, “Bizler 33 farklı ülkeden kendini yardım etmeye adamış insanlarız. İsrail ya da başka hiç kimseye tehdit oluşturmadık. Buna rağmen, şiddet ve hırsızlık içeren, özgürlüğümüzden mahrum bırakıldığımız vahşi bir saldırıya uğradık. Bu saldırı, dünya medyasının bakışları önünde gerçekleşti. 9 yıldır inandığımız dava uğruna mücadele veriyoruz. 37 farklı milletten mağdurlarız” dedi.


Yaklaşık 50 kişinin katıldığı toplantıda 22 Eylül 2010 tarihli Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi’nde alınan kararları doğru bulmadıklarını belirten Stuart, “Bu davayı insan hakları mahkemesine üst mahkemesine taşıyan savcının, geçtiğimiz ay yaptığı başvuru da görüleceği üzere eşi görülmemiş bir dış baskıyla karşı karşıya kaldığını düşünüyoruz. Bazı güçlerin mahkemenin işini doğru bir şekilde yapmaması için çaba sarf ettiğini açık yüreklilikle söyleyebilirim” açıklamasını yaptı.

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Haber Tarihi: 13 Şubat 2019 Çarşamba 19:54
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