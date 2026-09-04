Mavi Marmara Derneği Gazze’deki Çadır Eğitim Kampüsünde Öğrenim Gören 900 Öğrenci İçin Çanta Seti Kampanyası Başlattı

Gazze’de devam eden saldırılar nedeniyle eğitim altyapısının büyük bölümü kullanılamaz hale gelirken, yüz binlerce çocuk eğitimden mahrum kaldı. Mavi Marmara Derneği, çocukların eğitim hayatından kopmaması amacıyla geçtiğimiz yıl Gazze’de üç farklı Çadır Eğitim Kampüsü hayata geçirdi.

Gazze Eğitim ve Yükseköğretim Bakanlığı iş birliğiyle faaliyet gösteren kampüslerde ilkokuldan lise son sınıfa kadar 900 öğrenci eğitim görüyor. Derslerin sabah, öğle ve akşam olmak üzere günde üç vardiya şeklinde sürdürüldüğü kampüslerde dersliklerin yanı sıra ortak yaşam alanları, etkinlik çadırları, anaokulu ve mescid de bulunuyor.

Çadır Eğitim Kampüslerinde eğitim alan öğrencilerin okul ihtiyaçlarına yönelik başlatılan proje kapsamında hazırlanacak setlerin; defter, silgi, kalem, kalem kutusu, cetvel, boya, makas, çanta ve çeşitli malzemelerden oluşacağı belirtildi. Setlerin, çocukların günlük derslerinde ihtiyaç duyduğu temel araç gereçleri bir arada sunması planlanıyor.

“Gazze’ye Gelecek Taşıyoruz” projesinin ilk aşamasında kampüslerde eğitim gören öğrencilerin tamamına ulaşılması hedeflenirken, kampanya kapsamında toplanacak desteğin artması halinde çanta ve eğitim setlerinin Gazze’de ihtiyaç sahibi diğer çocuklara da ulaştırılması planlanıyor.

Mavi Marmara Derneği, Gazze’de eğitim alanlarının yeniden oluşturulmasına yönelik çalışmaların yanı sıra çocukların bu alanlarda eğitimlerini sürdürebilmeleri için ihtiyaç duyulan malzemelerin teminine yönelik faaliyetlerini de sürdürüyor.