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'Mavi kategori'deki teröristi teslim olmaya babasının ikna ettiği ortaya çıktı

"Terörden Arananlar Listesi"nde mavi kategoride yer alan ve geçtiğimiz gün Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim olan DAEŞ'li terörist Ayşenur İnci'yi teslim olmaya Adıyaman'da yaşayan babasının ikna ettiği ortaya çıktı.

17 Aralık 2018 Pazartesi 12:37
'Mavi kategori'deki teröristi teslim olmaya babasının ikna ettiği ortaya çıktı

AA muhabirinin güvenlik kaynaklarından aldığı bilgiye göre, terör örgütü DAEŞ üyesi Ayşenur İnci (24), 30 Ekim 2014'te Adıyaman'daki evinden ayrıldı. İnci'nin babası, kızının kaybolduğuna ilişkin İl Emniyet Müdürlüğüne giderek kayıp başvurusunda bulundu.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kayıp kızın bulunması için çalışma başlattı. Polis ekipleri, çalışmalar kapsamında, evden kaçan İnci'nin Suriye'ye bağlı Mayadin bölgesinde olduğunu tespit etti.

PKK'lılar kaçırmış

İnci, yaklaşık 2 yıl önce teslim olmak üzere Türkiye'ye giriş yapacağı esnada Suriye sınırında terör örgütü PKK/PYD mensupları tarafından kaçırılarak örgütün Irak'ın kuzeyindeki kamplarına götürüldü.

İnci'nin babası, kızının terör örgütü PKK'nın Irak'ın kuzeyindeki kamplarında olduğu bilgisine ulaştı. Irak'taki bazı kişilerle bağlantı kurarak kızıyla irtibata geçen baba, kızını kamptan kaçıp Şırnak'ın Habur Sınır Kapısı'na gelerek güvenlik güçlerine teslim olması konusunda ikna etti.

Habur Sınır Kapısı'nda önceki gün güvenlik güçlerine teslim olan Ayşenur İnci, Şırnak'ın Silopi İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. İnci, buradaki işlemlerin ardından sorgulanmak üzere Adıyaman Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

Eşi ve kızından 2 yıldır haber alınamıyor

Ayşenur İnci'nin yaklaşık 3 yıl önce evlendiği ve bir kız çocuğunun olduğu ifade edildi.

İnci'nin eşinden ve çocuğundan 2 yıldır haber alınamadığı ve Suriye'de olduklarının tahmin edildiği belirtildi.

İçişleri Bakanlığının "Terörden Arananlar Listesi"nde mavi kategoride bulunan ve başına 1 milyon 500 bin lira ödül konulan DEAŞ'lı terörist Ayşenur İnci, önceki gün Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim olmuştu.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 17 Aralık 2018 Pazartesi 12:37
  1. Şırnak
  2. Adıyaman
  3. daeş
  4. ayşenur inci

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