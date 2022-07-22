  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kadın - Aile Mavi haşhaşlı kurabiye nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Mavi haşhaşlı kurabiye nasıl yapılır?

Kurabiye tarifi haşhaşlı | Çayın ve kahvenin yanına leziz bir kurabiye hazırlamak isteyenler 'Haşhaşlı kurabiye nasıl yapılır?' sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, haşhaşlı kurabiye için hangi malzemeler gerekli? Tam ölçülü haşhaşlı kurabiye tarifi:

Yeniakit Publisher
2022-07-22 22:36:00 -
Mavi haşhaşlı kurabiye nasıl yapılır?

Görüntüsüyle iştah kabartan, lezzetiyle damakları şenlendiren mavi haşhaşlı kurabiyeden hazırlamak istiyorsanız doğru yerdesiniz. İşte, haşhaşlı kurabiye tarifi:

Mavi haşhaşlı kurabiye tarifi:

Malzemeler:

  • 2 su bardağı un
  • 1 su bardağı buğday nişastası
  • 3 yemek kaşığı pudra şekeri
  • 125 gram tereyağı
  • 1 adet yumurta
  • Yarım çay bardağı ay çiçek yağı
  • Yarım paket kabartma tozu

Üzeri için:

  • 1 adet yumurta akı
  • 1 su bardağı mavi haşhaş tohumu
  • Ceviz

Mavi haşhaşlı kurabiye nasıl yapılır?

Bir yoğurma kabının içerisine oda sıcaklığında beklettiğiniz tereyağını, yumurta ve ay çiçek yağını alıp karıştırın.

Karışıma pudra şekeri, un, nişasta ve kabartma tozunu ekleyip hamuru yoğurun.

Kıvam alan hamurun üzerini streç filmle kapatıp yaklaşık yarım saat buzdolabında dinlendirin.

Dinlenen hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp şekil verin.

Yumurta akını çırpın. Bir kaseye haşhaş tohumlarını boşaltın.

Kurabiye hamurlarını önce yumurta akına sonra haşhaş tohumuna bulayın.

Kurabiye hamurlarını yağlı kağıt serili fırın tepsisine yerleştirin.

Kurabiyelerin üzerine ceviz parçaları yerleştirin.

Önceden ısıttığınız 180 derecelik fırında kurabiyeleri 12-15 dakika kadar hafif renk alana kadar pişirin.

Afiyet olsun.

Mavi haşhaşlı kek nasıl yapılır? Haşhaşlı şerbetli kek tarifi:
Mavi haşhaşlı kek nasıl yapılır? Haşhaşlı şerbetli kek tarifi:

Kadın - Aile

Mavi haşhaşlı kek nasıl yapılır? Haşhaşlı şerbetli kek tarifi:

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23