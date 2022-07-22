Mavi haşhaşlı kurabiye nasıl yapılır?
Kurabiye tarifi haşhaşlı | Çayın ve kahvenin yanına leziz bir kurabiye hazırlamak isteyenler 'Haşhaşlı kurabiye nasıl yapılır?' sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, haşhaşlı kurabiye için hangi malzemeler gerekli? Tam ölçülü haşhaşlı kurabiye tarifi:
Görüntüsüyle iştah kabartan, lezzetiyle damakları şenlendiren mavi haşhaşlı kurabiyeden hazırlamak istiyorsanız doğru yerdesiniz. İşte, haşhaşlı kurabiye tarifi:
Mavi haşhaşlı kurabiye tarifi:
Malzemeler:
- 2 su bardağı un
- 1 su bardağı buğday nişastası
- 3 yemek kaşığı pudra şekeri
- 125 gram tereyağı
- 1 adet yumurta
- Yarım çay bardağı ay çiçek yağı
- Yarım paket kabartma tozu
Üzeri için:
- 1 adet yumurta akı
- 1 su bardağı mavi haşhaş tohumu
- Ceviz
Mavi haşhaşlı kurabiye nasıl yapılır?
Bir yoğurma kabının içerisine oda sıcaklığında beklettiğiniz tereyağını, yumurta ve ay çiçek yağını alıp karıştırın.
Karışıma pudra şekeri, un, nişasta ve kabartma tozunu ekleyip hamuru yoğurun.
Kıvam alan hamurun üzerini streç filmle kapatıp yaklaşık yarım saat buzdolabında dinlendirin.
Dinlenen hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp şekil verin.
Yumurta akını çırpın. Bir kaseye haşhaş tohumlarını boşaltın.
Kurabiye hamurlarını önce yumurta akına sonra haşhaş tohumuna bulayın.
Kurabiye hamurlarını yağlı kağıt serili fırın tepsisine yerleştirin.
Kurabiyelerin üzerine ceviz parçaları yerleştirin.
Önceden ısıttığınız 180 derecelik fırında kurabiyeleri 12-15 dakika kadar hafif renk alana kadar pişirin.
Afiyet olsun.