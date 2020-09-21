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Yaşam Mavi dolunay ne demek?
Yaşam

Mavi dolunay ne demek?

Mavi dolun olayı nedir, mavi dolunay neden olur, mavi doluyan nedir, mavi dolunay en son ne zaman? Soruları mavi dolunayın yaşanacak olmasıyla birlikte merak edilmeye başlandı.

Yeniakit Publisher
2020-09-21 09:22:00 - 2020-09-21 09:23:52
Mavi dolunay ne demek?

NASA, bu yıl mavi dolunayın 31 Ekim’de gerçekleşeceğini duyurdu. Her yıl 12 adet dolunay olayı meydana gelmesi gerekirken bu sene 13 adet dolunay olayının meydana geleceğini açıkladı. NASA bu sene 31 Ekim'de iki dolunay gerçekleşeceğini duyurdu. NASA, 31 Ekim'de meydana gelecek olan dolunayın 'mavi dolunay veyahut mavi ay' olacağı ifade etti. Mavi Ay nedir? Gök bilimcileri tarafından, bir takvim ayında yaşanan ikinci dolunay olarak anılıyor ve çok nadir görülen bir doğa olayı olarak biliniyor. 

Mavi dolunay ne demek?

Mavi dolunay neden olur? Dolunayın rengi neden mavi olur? Allah’ın gücünü ve kuvveti gösteren bu gök olayı nadir görülen gök olaylarından biridir. Dolunayın rengi neden mavi? Aslında dolunayın rengi mavi değildir. Dolunayın renginin mavi olmasının nedeni dünyada meydana gelen volkanik patlamalar ve orman yangınlarının neden olduğu toz bulutlarının hareketi nedeniyle mavi görünmektedir. Dolunay, gök bilimciler tarafından Mavi Ay olarak da anılmaktadır. Takvimlere bakıldığında Mavi Ay, ilk olarak 1883 yılında görüldü. Yakın tarihimizde Mavi dolunay 1991 yılında görüntülenmişti.

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