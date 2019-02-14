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Mavi Balina oyunu yine can aldı! Liseli Burak kendini astı

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde 'Mavi Balina' oyunu oynadığı öne sürülen 16 yaşındaki lise öğrencisi, kendini asarak yaşamına son verdi.

14 Şubat 2019 Perşembe 15:25
Mavi Balina oyunu yine can aldı! Liseli Burak kendini astı

Bağcılar'da lise öğrencisi Burak K. (16), kendisini asarak yaşamına son verdi. Muharrem K., oğlunun sürekli 'Mavi Balina' oyununu oynadığını ve bu nedenle intihar ettiğini öne sürdü.

İstanbul Bağcılar ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi'nde yaşayan Armağan- Muharrem K. çiftinin oğulları Burak, sabah saatlerinde yaşamına son verdi. Osmangazi Mesleki ve Teknik Lisesi'nde eğitim gören Burak K.'nin cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Muharrem K., oğlu Burak'ın sürekli 'Mavi Balina' adlı oyunu oynadığını ve bu nedenle intihar ettiğini ileri sürdü.

Burak K.'nin cenazesinin, yarın memleketi Zonguldak'ın Devrek ilçesine bağlı Tellioğlu köyünde toprağa verileceği öğrenildi.

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 15:25
  1. Zonguldak
  2. İstanbul
  3. Bağcılar
  4. Mavi Balin oyunu
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  6. intihar

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