Mavi Balina can almaya devam ediyor! 13 yaşındaki Zehra...

Dünya çapında pek çok genci canından eden 'Mavi Balina' oyunu, Türkiye'de büyük tehdit oluşturmaya devam ediyor.

İzmir'in Buca ilçesinde, 13 yaşındaki kız çocuğu Zehra D., boynunda iple asılı halde ölü bulundu. Polis, olayın Mavi Balina adlı oyundan kaynaklanmış olabileceği şüphesiyle, genç kızın tablet bilgisayarını incelemeye aldı.

Annesi şoka girdi

Olay, bugün saat 19.00 sıralarında Menderes Mahallesi 152 sokaktaki Özçelik Apartmanı'nda meydana geldi.

İddiaya göre, iki katlı evin üst katına çıkan annesi, Zehra D.'yi boynunda iple asılı halde buldu.

Şoke olan annenin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Üç kardeşin ortancası olan genç Zehra D., sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen olay yerinde hayatını kaybetti.