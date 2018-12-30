0553 313 94 23

Mavi Balina belası geri döndü! Anne babalar dikkat, 1 çocuk daha intihar etti

Hatay'ın Defne ilçesinde yaşayan 12 yaşındaki bir erkek çocuğu, mavi balina oyunu oynadıktan sonra intihar ederek yaşamına son verdi.

30 Aralık 2018 Pazar 15:29
Mavi Balina belası geri döndü! Anne babalar dikkat, 1 çocuk daha intihar etti

Hatay’ın Defne ilçesi Yeşilkent Mahallesi'nde 12 yaşındaki Nizamettin Sürmeli’nin babası Kemal Sürmeli, oğlunun oynadığı 'Mavi Balina' oyununun etkisinde kalarak intihar ettiğini söyledi.

Sosyal medya hesabından da açıklama yapan Sürmeli, oğlunun eceliyle ölmediğini ve ailelerin manevi açıdan da çocuklarıyla ilgilenmesi gerektiğini belirtti. Oğlunu hiçbir zaman unutmayacağını ifade eden Baba Sürmeli, "Canımın içi, oğlum, paşam, seni son nefesime kadar unutmayacağım. Her zaman kalbimde olacaksın. Benim oğlum gitti, başka oğullarımız gitmesin lütfen herkes kendini biraz silksin ve ailesini çoluk çocuğuna bir baksın. Sadece maddiyat yetmez çocuklarımıza maneviyat ile yaklaşalım benim oğlum eceliyle ölmedi kendini 5. kattan aşağı attı bunun ne demek olduğunu bilen ailesiyle çocuklarıyla bir ilgilensin hiç kimse başıma gelmez demesin çünkü bu yeryüzünde en son başına böyle bir şey gelecek kişi kendim sanıyordum. Paşam canım oğlum seni çok seviyorum ve daima kalbimizde yaşayacaksın” ifadelerini kullandı.

Kemal Sürmeli, oğlunun intihar etmeden önce bıraktığı notta, "Sizleri çok seviyorum" yazdığını belirtti.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Mavi Balina nedir?

Bu oyuna bir şekilde katılan kişilerden, çoğu şiddet içeren 50 talimatı yerine getirmesi isteniyor. 50 günlük bir süreyi kapsayan bu komutlar arasında derin olmayacak şekliyle kol ve bacakların kesilmesi, belirli bir süre boyunca kimse ile görüşülmemesi, yüksek sesli olarak müzik dinlenilmesi gibi aşamalar yer alıyor. 50. günün sonunda da kişiye son aşama olan “yüksekten atlayarak ya da kendini asarak” intihar etme komutu veriliyor.

Oyunun adıyla ilgili ortaya atılan bir başka iddia da zaman zaman balinaların açıklanamaz şekilde karaya vurup intihar eden hayvanlar olması.

Oyunun hızla yayılmış olmasında sosyal medya önemli rol oynuyor. Özellikle 10-14 yaş arasındaki gençler hedef alınıyor. Bu oyunu düzenleyenler, belli etiketler kullanarak ya da sıkça ziyaret edilen gruplara mesaj atarak gençleri oyuna dahil etmeye çalışıyor.

Bu oyun, Rusya'da ilk kez araştırmacı bir gazetecinin 12 yaşındaki bir kız çocuğunun intiharının ardından yaptığı araştırma sonucunda ortaya çıkarıldı. Rusya'da 2016 yılında Nisan ve Kasım ayları arasında 130'dan fazla çocuk intihar etti.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 30 Aralık 2018 Pazar 15:29
  1. Hatay
  2. Defne ilçesi
  3. Nizamettin Sürmeli
  4. Mavi Balina oyunu
  5. Mavi Balina intiharları
  6. intihar vakaları

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Cıbıltepe Kayak Merkezi'nin Karanlıkdere bölgesinde telesiyejin arıza yapması nedeniyle çok sayıda kişi mahsur kaldı.
    1. Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki..
    2. Mavi Balina belası geri döndü! Anne..
    3. Bedel ödenmeden gönderilecek!..
    4. Teleferik arızası! 300 kişi mahsur kaldı
    5. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
    6. Flaş itiraf: Bu silaha karşı koyacak..
    7. Kış Kupası Açık Yüzme Yarışları..
    8. Emekli öğretmen, boş arazideki..
    9. Öldürülen vücut geliştirme sporcusu..
    10. Selami Şahin, ağabeyini gözyaşlarıyla..
    11. Asgari ücrete yapılan zam sizce..
    12. Odasına mangal közü bırakılan astım..
    13. Turkcell'in hediye sepeti yeni yıl..
    14. GÜNCELLEME - Adana'da terör operasyonu
    15. AB'den Almanya ve Avusturya sert tepki!
    16. Öldürdüğü ağabeyinin cesediyle 2 gün..
    17. "İranlı işçiler maaşlarıyla ancak 10..
    18. 17 yaşındaki genç kalp krizine yenik..
    19. Adana'da DAEŞ operasyonu! Gözaltılar var
    20. Beylikdüzü'nde büyük sevinç! Ekrem..
    Emeklilere büyük müjde! Maaşlarla birlikte bir zam daha yolda
    Emeklilere büyük müjde! Maaşlarla birlikte bir zam daha yolda
    AK Parti Esenyurt belediye başkan adayı belli oldu mu?
    AK Parti Esenyurt belediye başkan adayı belli oldu mu?
    Meğer bakın ne talimatı vermiş! Şeytanın aklına gelmeyen Münbiç oyunu
    Meğer bakın ne talimatı vermiş! Şeytanın aklına gelmeyen Münbiç oyunu
    Milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar! Müşteriyle sakın bunu yapmayın
    Milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar! Müşteriyle sakın bunu yapmayın
    Erdoğan açıkladı! AK Parti'nin İstanbul adayı Binali Yıldırım
    Erdoğan açıkladı! AK Parti'nin İstanbul adayı Binali Yıldırım

    Günün Karikatürü

    28 Aralık 2018
    Yerel seçim öncesi üç büyük anket!
    Yerel seçim öncesi üç büyük anket!
    AK Parti'de İstanbul ve ilçe adayları belli oldu!
    AK Parti'de İstanbul ve ilçe adayları belli oldu!