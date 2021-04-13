Gündelik hayatta pek kullanılmayan mavera kelimesi, TRT 1 ekranlarında bir dizinin ismi olarak karşımıza çıkınca merak konusu oldu. Mavera dizisinin 1. bölümü yayınlanmasıyla izleyiciler tarafından dizinin kelime anlamı merak edilmeye başlandı.

TRT 1 ekranlarının yeni dizisi olan Mavera’da tarihin ilk mutasavvıfı olan Hoca Ahmet Yesevi'nin hayatı konu alınıyor. Peki, mavera nedir, ne anlama gelir?

Mavera nedir, ne anlama gelir?

Arapça’dan dilimize geçen mavera kelimesinin TDK’da iki farklı anlamı bulunmaktadır.

Bunlardan biri "öte" diğeri ise "görülen alemin ötesi" (her şeyin ötesinde, arkasında, gerisinde bulunan ve var olan yer, zaman) anlamlarına gelmektedir.

Kuran’ı Kerim’de de geçen mavera ismi, genel olarak ara, geri, bir şeyin ötesinde bulunan anlamlara gelir.