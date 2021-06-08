Borç yapılandırması, matrah artırımı, stok ve kasa affı, ihtilaflı dosyaların feragat yoluyla çözümü ve bu gibi birçok müesseseyi düzenleyen “Bazı Alacakların Yenden Yapılandırması İle Bazı Kanunlarda Değişik Yapılmasına ilişkin Kanun Teklifi” TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Matrah artırımı nedir? Vergi mükellefleri açısından bir kasko niteliğindedir. Matrah artırımı yaptığınızda, matrah atırımında bulunduğunuz yıllar ile ilgili olarak vergi incelemesi ve cezalı tarhiyat yapılanmamaktadır. Peki matrah arttırımı başvurusu ne zaman? Vergi borçları ne zamana kadar yapılacak?

Matrah arttırımı başvurusu ne zaman?

Vergi borçları ne zamana kadar yapılacak? Mathar artırımı saşvuru ve ödeme tarihleri ne zaman? 31 Ağustos 2021 tarihine kadar matrah arttırımı başvurusunun yapılması gerekiyor. Hesaplanan vergileri peşin ödemek isteyenler 30 Eylül’e kadar bu ödemelerini yapabilecek. İlk taksit ödeme süresi içerisinde peşin ödeme yapanlara hesaplanan vergiler üzerinden yüzde 10 indirim de uygulanacak. Taksitle ödeme yapacaklar için ilk taksit 30 Eylül’e kadar ödenebiliyor. İkişer ay arayla toplam 6 eşit taksitte (1.09 oranında katsayı ilave edilerek) ödeme yapılabilecek.

Matrah artırımı için ödeme yapılmazsa barış bozuluyor mu?

Yasada belirtilen şekilde ödeme yapılmaması halinde, vergi barışı-matrah arttırımı hükmünden yararlanılamıyor. Yani barış bozuluyor. Ayrıca gecikme zammıyla (aylık 1.60 oranında) beraber yeni hesaplanan (arttırılan) vergilerin takip ve tahsiline de devam edilebiliyor.