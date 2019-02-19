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Matlı’dan Ziraat Bankası’na teşekkür

Bursa Ticaret Borsası (BTB) Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, Ziraat Bankası’nın üye iş yeri müşterilerine kredi kartı komisyonlarında yüzde 0.

19 Şubat 2019 Salı 13:25
Matlı’dan Ziraat Bankası’na teşekkür

Bursa Ticaret Borsası (BTB) Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, Ziraat Bankası’nın üye iş yeri müşterilerine kredi kartı komisyonlarında yüzde 0.85’e, banka kartlarında ise yüzde sıfıra kadar indirim imkanı sunmasını değerlendirdi.


BTB Başkanı Özer Matlı, "Ziraat Bankası, üye iş yeri ve POS komisyonlarında maliyet avantajı sağlayan yeni bir uygulamayı devreye aldı. Ziraat Bankası tarafından yapılan açıklamaya göre, kredi kartı ve banka kartını "Ziraat Bankkart" markasıyla tek kartta toplayan banka, şimdi de üye iş yerlerine önemli avantajlar sağlayacak bir uygulamaya imza attı” dedi.


Matlı, "Uygulama ile banka üye iş yeri ağını genişleterek, hem kartlı ödeme sistemleri pazarındaki payını artırmak, hem de mevcut pazarı büyütmek maksadıyla üye iş yeri ve POS komisyon oranlarında indirime gitti. Buna göre banka üye iş yeri müşterilerine kredi kartı komisyonlarında yüzde 0.85’e, banka kartlarında ise yüzde sıfıra kadar indirim yapmak suretiyle kredi kartlarında yüzde 50’ye, banka kartlarında yüzde 75’e kadar maliyet avantajı sağlamış oldu" diye konuştu.


15 Şubat’tan itibaren uygulanmaya başlanan sistem ile, esnaf ve KOBİ olmak üzere tüm üye iş yerlerine maliyet avantajı sağlanmasının yanı sıra tüketicilere de fiyat indirimi olarak yansıyacağını belirten Matlı, artık küçük esnaftan büyük ölçekli işletmelere kadar 3,2 milyon iş yerinin önemli gider kalemlerinden biri olan üye iş yeri ve POS komisyonlarında yeni bir dönem başladığını belirtti. Ziraat Bankasını almış olduğu örnek karar için banka yönetimine teşekkür eden Matlı “Bu kararın diğer kamu ve özel bankalara da örnek olmasını diliyorum. Bu süreci kamu, finans, özel sektör hep birlikte çok daha kolay atlatabiliriz. Bütün bankalarımızı iş dünyasına destek olmaya davet ediyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 13:25
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