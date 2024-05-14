Matematik dehası Alperen Kanada’dan ödül kazandı

6. sınıf öğrencisi Alperen, Kanada’nın Brock Üniversitesince çevrim içi yapılan yarışmanın 39 ülkeden 10 bin 371 öğrencinin katıldığı 5-6. sınıflar İngilizce matematik kategorisinde 15 soruyu 37.02 dakikada doğru cevapladı. Matematik ve zeka oyunlarını çok sevdiğini belirten Alperen, şunları dile getirdi: “Okulumuzdaki İngilizce matematik ve İngilizce fen bilgisi derslerinde öğrendiğim kavramlar o yarışmada iyi bir başarı elde etmeme yardımcı oldu. Bu başarı, üzerimde emeği geçen başta matematik öğretmenim olmak üzere tüm öğretmenlerim ve her zaman arkamda duran ailemin de başarısı.”