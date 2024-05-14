Matematik dehası Alperen Kanada’dan ödül kazandı
Bursa’da yaşayan imam hatip ortaokulu öğrencisi Alperen Şirin, 39 ülkeden 10 bin 371 öğrencinin katıldığı Kanada merkezli Uluslararası Caribou Matematik Yarışması’nda birinci oldu.
6. sınıf öğrencisi Alperen, Kanada’nın Brock Üniversitesince çevrim içi yapılan yarışmanın 39 ülkeden 10 bin 371 öğrencinin katıldığı 5-6. sınıflar İngilizce matematik kategorisinde 15 soruyu 37.02 dakikada doğru cevapladı. Matematik ve zeka oyunlarını çok sevdiğini belirten Alperen, şunları dile getirdi: “Okulumuzdaki İngilizce matematik ve İngilizce fen bilgisi derslerinde öğrendiğim kavramlar o yarışmada iyi bir başarı elde etmeme yardımcı oldu. Bu başarı, üzerimde emeği geçen başta matematik öğretmenim olmak üzere tüm öğretmenlerim ve her zaman arkamda duran ailemin de başarısı.”