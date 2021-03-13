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Medya Masumlar Apartmanı'nın sırrı ortaya çıktı! Cin musallatı mı?
Medya

Masumlar Apartmanı'nın sırrı ortaya çıktı! Cin musallatı mı?

Senaryosundaki ilginç olaylarla dikkat çeken ve reyting rekorları kıran Masumlar Apartmanı dizisinde, karakterlerdeki rahatsızlığın 'cin musallatı' olabileceği iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2021-03-13 23:55:00 - 2021-03-14 00:10:14

 yeniakit.com.tr 

TRT 1'in sevilen dizisi Masumlar Apartmanı, izleyiciyi ekrana kilitlemeye devam ediyor.

Reyting rekorları kıran dizi, gerçek bir yaşam hikayesinden alındığı bilinmekle beraber ilginç bir konuyla gündeme geldi.

20. bölümde, sadece Ezgi Mola'nın rol aldığı Safiye karakteri gördüğü annesi Hasibe, Merve Dizdar'ın oynadığı Gülben'i rahatsız etmesi dikkat çekiyor.

Sosyal medyada Safiye'nin kız kardeşine Gülben'e "Ben seni cezalandırmayacağım, ancak o cezalandıracak" sözleri nedeniyle Safiyenin hastalığının psikolojik olmadığı ve bir cin vakası olabileceği iddia edildi. Psikolojik bir rahatsızlık nedeniyle görülen hayali varlığın, bir başkası tarafından görülemeyeceği öne sürüldü.

Gülben'in Hasibe adlı varlığın kendisini rahatsız etmesi üzerine "Korkmuyorum senden" diyor.

Öte yandan insanlarda görülen takıntılık, eve kapanma, çöpleri atmama gibi davranışların cin musallatlarında da görüldüğü belirtiliyor.

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