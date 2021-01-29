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Medya Masumlar Apartmanı'ndan ayrılmaya hazırlanıyor
Medya

Masumlar Apartmanı'ndan ayrılmaya hazırlanıyor

TRT1’in sevilen dizisi Masumlar Apartmanı'nda Naci'nin ayrılmasına kısa bir süre kala peş peşe paylaşımlar geliyor.

Yeniakit Publisher
2021-01-29 17:56:00 -
Masumlar Apartmanı'ndan ayrılmaya hazırlanıyor

TRT1’in sevilen dizisi Masumlar Apartmanı, her bölümüyle izleyenleri ekrana kilitlemeye devam ediyor! Diziye sonradan dahil olan Naci karakteri ile birlikte Safiye’nin geçmişi de ortaya çıkmaya başladı. Ezgi Mola’nın oynadığı Safiye, büyük aşkı Naci’yi içinden atamazken, onu yıllar sonra karşısında görmüş ve bu karşılaşma, Safiye’nin hayatında da değişikliklere neden olmuştu.

Eski hayatını daha çok sorgulamaya, annesinin Naci ile ayrılmaları için neler yaptığını öğrenmesine neden olan bu gelişle birlikte, Safiye’nin de içinde sevgiye ve aşka dair duygular yeniden uyanmıştı.

Dizide Naci’yi Tansel Öngel canlandırıyor. Oyuncu, başarılı performansı ile hayat verdiği Safiye’nin büyük aşkı Naci olarak diziye katıldı ama görünen o ki kısa bir süre sonra da ayrılacak!

Zira, Naci’nin ölümcül bir hastalığı var ve çok fazla zamanı yok. Diziyi izleyenler, bu ikilinin bir an önce kavuşmasını istiyor ama sonuç hüsran olacak gibi görünüyor. Ezgi Mola ve Tansel Öngel’in başarılı oyunculuklarıyla Safiye ve Naci sahneleri de ilgiyle izlenmekte.

Bu arada kamera arkasında da bir başka dayanışma ve dostluk yaşanıyor. Tansel Öngel, Ezgi Mola ile çekildikleri fotoğrafı instagram sayfasından yayınlayarak rol arkadaşına övgüler yağdırdı.

Mola da bu paylaşımı repost etti. Öngel, “İşte bu kibirsiz, tertemiz enerjili iyi insan, harika oyuncu, mert ve her duyguda cömert Ezgi Mola, çok şükür benim partnerim” notunu düştü paylaşımına.

Ezgi Mola da rol arkadaşına kalp bıraktı…

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