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Medya Masumlar Apartmanı'ndan ayrılacağı iddia ediliyordu! Sessizliğini bozarak açıkladı
Medya

Masumlar Apartmanı'ndan ayrılacağı iddia ediliyordu! Sessizliğini bozarak açıkladı

Masumlar Apartmanı'nda Naci karakteri ile izleyenlerin karşısına çıkan Tansel Öngel, hakkında çıkan ayrılık iddialarına yanıt verdi.

Yeniakit Publisher
2022-01-10 11:56:00 - 2022-01-10 11:56:47
Masumlar Apartmanı'ndan ayrılacağı iddia ediliyordu! Sessizliğini bozarak açıkladı

Masumlar Apartmanı dizisinde rol alan Deniz Tansel Öngel'den önemli açıklamalar geldi.

Tansel Öngel, Masumlar Apartmanı setinde her şeyin yolunda gittiğini söyledi. Oyuncu, “Çok iyi gidiyor. Her şey çok yolunda orada da. Seyirci de çok seviyor ben de içinde olmaktan çok mutluyum” ifadesini kullandı.

Dizide bir ara Naci karakteri gitmiş ve bu durum ayrılık olarak düşünülmüştü. Ancak senaristler izleyici baskısını da göz önüne alarak Naci’yi hikayeye geri getirdi.

Tansel Öngel, “Senaryo gereği oluyor öyle şeyler. Hikayeyi diri tutmak lazım. Bazen oluyor, geçen seneydi ama bu sene şimdilik böyle bir şey yok” diyerek ayrılık iddialarına son noktayı koydu.

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