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Medya Masumlar Apartmanı'ndaki ayrılık seyirciyi isyan ettirdi
Medya

Masumlar Apartmanı'ndaki ayrılık seyirciyi isyan ettirdi

TRT 1 ekranlarında Masumlar Apartmanı'nın yeni bölümü yayımlandı. Dizide yaşanan ayrılığa seyirci, sosyal medyadan isyan etti.

Yeniakit Publisher
2021-03-17 10:22:00 -
Masumlar Apartmanı'ndaki ayrılık seyirciyi isyan ettirdi

Masumlar Apartmanı dün akşam yayımlanan yeni bölümüyle yine seyirciyi ekrana kilitledi. Fakat bu kez izleyenler sosyal medyada isyan etti. Masumlar Apartmanı'nın son bölümünde herkesi hüzün sardı. Babasını kaybeden İnci, Safiye'den de yediği tokatla saldırganlaştı. Safiye, İnci'ye sert çıkmak yerine duygusal bir konuşma yaptı. Bu konuşma sayesinde İnci, daha da iyi bir hal aldı.

Gülben, Esat'ın kendisine olan ilgisi ve Esat'ın ona aldığı hediyenin mutluluğunu yaşarken yere çakıldı. Esat'ı Esra'nın evinden çıkarken gören Gülben, Esat'ın Esra'da kaldığını da öğrenince yıkıldı. Kriz geçiren Gülben, televizyon ekranları başındakileri de hüzne boğdu.

Han ise hastalığı iyice ilerleyen Naci'den gitmesini istedi. Safiye'nin karşısında da atak geçiren ve zor anlar yaşayan Naci ise büyük bir üzüntü içinde İstanbul'u ve Safiye'yi terk etmeye karar verdi.

Naci, kızının yanında olabilmek için Ankara'ya döneceğini Safiye'ye söyledi. Ancak Han'ın konuşmalarını duyan Gülben ise Safiye'ye, Naci'nin Han yüzünden gittiğini söyledi. Naci'yi durdurmak isteyen Safiye'nin yardımına ise İnci koştu.

İnci ve Safiye tren garına gitti ancak Naci'yi bulamadı. Trenin hareket etmesi üzerine ise Safiye gözyaşlarına boğuldu.

Ancak Masumlar Apartmanı'nın yeni bölümünde ise Safiye'yi gören Naci'nin son anda trenden indiği anlar ekrana gelecek.

Naci'yi karşısında gören Safiye ise büyük mutluluk yaşayacak.

Dün akşam Masumlar Apartmanı'ndaki tüm karakterlerin hayatının alt üst olması seyirciyi de etkiledi. İnci'nin babasının ölmesi, Safiye'nin Naci'yi kaybedeşi ve Gülben'in Esat ile Esra'yı görerek kriz geçirmesi herkesi üzdü.

Bu durum sosyal medyada yankı buldu. Masumlar Apartmanı seyircisi Twitter'dan isyanını dile getirdi. İşte o paylaşımlardan bazıları...

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Yorumlar

Ahmet

Dizi gerçekten kendine çok bağlıyor insanı ancak insanlar yüzde yüz hüzün değil bir ölçüde mutluluk bekliyor
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