Masumlar Apartmanı'nda yıkıcı bir karar alınacak

Salı akşamlarının sevilen dizilerinden Masumlar Apartmanı, 19. yeni bölümü ile 26 Ocak Salı akşamı ekrandaki yerini alacak. Dizinin yeni bölümünde Farah Zeynep Abdullah’ın canlandırdığı İnci karakterinin alacağı bir karar herkesi şaşkına çevirecek. İnci, Han’dan boşanmak istiyor. Çünkü o apartmanda, o evde yaşamak istemiyor. Yani boşanmanın sebebi Han değil, ailesi… İnci’nin kararı Masumlar Apartmanı’nda nelere yol açacak?

Merve Dizdar’ın canlandırdığı Gülben ise İnci’yi geri dönmeye, kararından vazgeçirmeye çalışacak. Yeni bölümde duygusal anlardan birisi de Naci cephesinde yaşanacak. Safiye’nin yüzü gülerken, Naci’nin ki acılarla dolu… İşte Masumlar Apartmanı dizisinin 19. bölümünde yaşanacaklarla ilgili tüm detaylar:

Gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan Masumlar Apartmanı, çarpıcı öyküsüyle yine izleyicileri ekran başına kilitleyecek. Han, İnci’nin kararının ardından perişan haldedir. İnci de Han’dan farksız bir durumda değildir ancak kararının da arkasındadır. Evdekiler Han’ın moralini düzeltmek için çırpınırken Neriman okulda Ege ile tartışır. Tartışma sırasında Ege’nin ağzından kaçırdığı bir şey Neriman’ı şoke eder. Ancak Ege’nin sonraki hamlesi Neriman’ı yıkar.

Ablasının ve Han’ın sevdiklerinden ayrı kalmalarına dayanamayan Gülben, Han ve İnci’yi bir araya getirmek için hiç umulmadık birinden yardım ister. İnci’nin kaldığı yeri öğrenen Han, son bir kez konuşmak için çabalar. Evdeki düzeni eski günlere döndürme çabasındaki Safiye, Naci hakkında öğrendiği yeni bir gerçekle yüzleşir. Naci ise çaresizlik içinde Gülru’ya son isteğini söyler.

“Masumlar Apartmanı” yeni bölümüyle 26 Ocak Salı (yarın) akşam saat 20.00’de TRT’1 de…