Masumlar Apartmanı'nda üzen veda! Gözyaşları sel oldu
TRT1'de ekranlara gelen Masumlar Apartmanı'nda finale doğru gidilirken Hikmet karakterini oynayan Metin Coşkun diziden ayrıldı.
Masumlar Apartmanı dizisinin yayımlanan 69. bölümünün son sahnesinde acı bir veda yaşandı.
Dizinin son sahnesinde Safiye ve Gülben babaları Hikmet'i hareketsiz bir şekilde buluyor.
Final bölümüne iki bölüm kala Hikmet Baba'yı oynayan Metin Coşkun diziye böylelikle veda etmiş oldu.
Final 71. bölüm
TRT1'in sevilen dizisi Masumlar Apartmanı iki sezondur başarı ile seyirci karşısına çıkıyordu. Dizi, 24 Mayıs yayınlanacak 71.son bölümüyle ekranlara veda edecek.